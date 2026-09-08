Petroleros reclaman reparación de caminos de acceso a yacimientos

El Sindicato Petrolero de Santa Cruz solicitó a las empresas operadoras y al Ministerio de Trabajo que de manera urgente se reacondicionen rutas provinciales y caminos de accesos a yacimientos.

La presentación fue realizada por el secretario Gremial de SIPGER, Carlos Monsalvo, por mandato de la Comisión Directiva, ante el marcado deterioro que presentan numerosos caminos utilizados diariamente por los trabajadores de la actividad hidrocarburífera.

Desde la organización sindical señalaron que la situación afecta tanto a la Cuenca del Golfo San Jorge como a la Cuenca Austral y responde, principalmente, a las inclemencias climáticas registradas durante los últimos meses y a la necesidad de profundizar las tareas de mantenimiento.

El reclamo comprende caminos internos de yacimientos, accesos, locaciones, predios de bases operativas, plantas y baterías, además de distintas rutas provinciales utilizadas para ingresar a las áreas de producción.

SIPGER advirtió que el estado actual de estas vías de circulación genera un perjuicio directo sobre las condiciones laborales y la salud de los trabajadores, especialmente de quienes conducen diariamente vehículos de transporte de personal y de los compañeros que deben trasladarse durante largas distancias hacia sus lugares de trabajo.

Vale señalar que el pasado 1º de septiembre, el sindicato había solicitado formalmente a las empresas operadoras el inmediato reacondicionamiento de los sectores que se encuentran bajo su responsabilidad y la realización de las gestiones correspondientes ante los organismos provinciales para intervenir sobre las rutas de acceso a los yacimientos.

Ante la necesidad de obtener una respuesta integral, el lunes de esta semana trasladó el planteo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, solicitando su intervención para coordinar acciones entre las empresas operadoras y el organismo vial provincial.

Desde el sindicato remarcaron la necesidad de alcanzar una solución definitiva que permita garantizar caminos seguros y condiciones adecuadas de circulación para todos los trabajadores de la industria hidrocarburífera de Santa Cruz.

Fuente: Prensa SIPGER