El dueño de una vivienda de avenida Rivadavia lo encontró cuando intentaba escapar por una ventana con elementos sustraídos. Lo interceptó y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Encontró a un ladrón en su casa y terminó forcejeando con él

Un intento de robo terminó en un forcejeo luego de que el propietario sorprendiera a un hombre que intentaba escapar con elementos sustraídos.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 17:50, en un domicilio de avenida Rivadavia. El Centro de Monitoreo alertó a la Seccional Segunda sobre un posible robo en curso y una comisión policial se dirigió hasta el lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron al dueño de casa y al sospechoso, identificado como R.M.T., de 42 años, forcejeando en el living.

De acuerdo con el relato de la víctima, se encontraba descansando en su habitación cuando escuchó ruidos extraños. Al dirigirse hacia el sector principal de la vivienda, descubrió al hombre mientras intentaba salir por una ventana con varios elementos de valor.

El propietario lo interceptó para impedir que escapara y ambos terminaron trabados en una riña dentro de la casa. La intervención policial permitió controlar la situación y detener al sospechoso.