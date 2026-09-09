Vandalizaron el Centro de Salud del Pietrobelli y robaron medicamentos e insumos

El robo fue descubierto antes de las 7. Hubo destrozos en sectores médicos y el ropero comunitario, además de faltantes que todavía son relevados.

El Centro de Salud del barrio Pietrobelli, ubicado en calle Alem 1125, fue escenario de un robo durante la madrugada. El personal que llegó minutos antes de las 7 para preparar la jornada de atención encontró el establecimiento revuelto, con daños y faltantes que todavía son relevados.

Los principales signos del ataque se concentraron en el área donde se almacenan medicamentos y en el espacio destinado a la entrega de insumos básicos. Los delincuentes también ingresaron al ropero comunitario, donde provocaron destrozos y desordenaron las donaciones de ropa y abrigo reunidas para familias vulnerables del sector.

Tras el aviso a las autoridades, efectivos de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia acudieron al lugar para preservar la escena. Personal de Criminalística realizó el levantamiento de huellas e indicios, mientras se analizan las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

El procedimiento policial alteró el cronograma de turnos previsto para este miércoles entre las 8 y las 14. El CAPS brinda atención territorial mediante los servicios de Medicina General, Pediatría, Odontología y Psicología, que durante la mañana se vieron afectados por la intervención.

En paralelo, las autoridades policiales y los responsables del área de salud municipal avanzan con el relevamiento del inventario para establecer con precisión qué elementos fueron sustraídos.