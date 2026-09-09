Vandalizaron el Centro de Salud del Pietrobelli y robaron medicamentos e insumos

El Centro de Salud del barrio Pietrobelli, ubicado en calle Alem 1125, fue escenario de un robo durante la madrugada. El personal que llegó minutos antes de las 7 para preparar la jornada de atención encontró el establecimiento revuelto, con daños y faltantes que todavía son relevados.
Los principales signos del ataque se concentraron en el área donde se almacenan medicamentos y en el espacio destinado a la entrega de insumos básicos. Los delincuentes también ingresaron al ropero comunitario, donde provocaron destrozos y desordenaron las donaciones de ropa y abrigo reunidas para familias vulnerables del sector.
Tras el aviso a las autoridades, efectivos de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia acudieron al lugar para preservar la escena. Personal de Criminalística realizó el levantamiento de huellas e indicios, mientras se analizan las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.
El procedimiento policial alteró el cronograma de turnos previsto para este miércoles entre las 8 y las 14. El CAPS brinda atención territorial mediante los servicios de Medicina General, Pediatría, Odontología y Psicología, que durante la mañana se vieron afectados por la intervención.
En paralelo, las autoridades policiales y los responsables del área de salud municipal avanzan con el relevamiento del inventario para establecer con precisión qué elementos fueron sustraídos.