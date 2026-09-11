El Marquesado y Los Tilos requieren obras de magnitud

Autoridades comunales se reunieron con familias de Los Tilos, El Marquesado y de la calle Mazaredo para comunicar el diagnóstico definitivo elaborado por la empresa IATASA. La mitigación de los problemas geológicos requieren costosas obras que son complejas de costear para el municipio, sin la colaboración de los estados nacional y provincial.

En el marco de la emergencia geológica que afecta al sector del cerro Hermitte, el intendente Othar Macharashvili, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, y representantes de la empresa IATASA mantuvieron un encuentro con las familias residentes de los barrios Los Tilos, El Marquesado y Mazaredo para comunicar el diagnóstico definitivo sobre la estabilidad de la ladera.

Durante la reunión se expuso el informe final, que detalla las importantes complejidades técnicas que presenta el área, así como la magnitud de las obras requeridas para intervenir la zona. Los trabajos contemplarían un movimiento de suelo de más de 5 millones de metros cúbicos, lo que supera ampliamente las posibilidades presupuestarias del municipio y no garantiza una solución definitiva.

En ese contexto, y en la búsqueda de soluciones habitacionales, Macharashvili mantiene encuentros con el gobernador Ignacio Torres para garantizar a las familias afectadas lotes de similar valor. El intendente se comprometió además a continuar acompañando a los vecinos con subsidios y la provisión de los servicios de gas y electricidad, además de coordinar gestiones ante el gobierno provincial y de este último con Nación.

Por otra parte, Macharashvili adelantó que los afectados de la zona no serán sometidos al sistema de scoring, debido a que son dueños de las respectivas propiedades. En la misma línea, el gobernador Torres se comprometió a interceder ante el Banco del Chubut para el otorgamiento de créditos blandos a las familias damnificadas.

El municipio continuará informando a los vecinos de Los Tilos, Marquesado y Mazaredo sobre los avances de las gestiones habitacionales y las soluciones definitivas para el sector.