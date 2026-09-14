El hallazgo ocurrió este domingo en inmediaciones de la Reserva de Servicoop. Los primeros análisis indican que se trataría de restos humanos de antigua data y posible origen arqueológico.

Paseaba con su perro y encontró un cráneo junto a más de 100 piezas óseas

Lo que comenzó como una caminata habitual terminó convirtiéndose en un inesperado operativo policial. Una persona que recorría junto a su perro un sector cercano a la Reserva de Servicoop encontró restos óseos y alertó de inmediato a las autoridades.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:50 del domingo, en una ruta alternativa próxima a la Doble Trocha, en dirección hacia la Ruta Nacional 3.

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró una bolsa de nylon negra con huesos en su interior y, a pocos metros, un cráneo. A partir de allí se desplegó un procedimiento que permitió recuperar cerca de 125 piezas óseas.

También se hallaron cartones, fragmentos de tela, filamentos pilosos y otros elementos que fueron secuestrados para su posterior análisis.

Un amplio operativo en el lugar

Tras la intervención del fiscal de turno, Lautaro Volpi, Policía Científica realizó el registro fotográfico y el relevamiento completo del sector.

En las tareas participaron además efectivos de la Comisaría Cuarta y de la División Policía de Investigaciones, mientras que el procedimiento se extendió durante varias horas.

Las piezas fueron retiradas del lugar y quedaron bajo análisis para determinar con mayor precisión a quiénes corresponderían y cuál es su antigüedad.

Qué se sabe hasta ahora

De acuerdo con las primeras observaciones, los restos serían humanos y de vieja data. Además, no se detectaron a simple vista señales compatibles con un hecho criminal reciente.

El informe posterior del Ministerio Público Fiscal indicó que las características del material serían compatibles con un origen arqueológico.

Entre las piezas examinadas, algunas costillas presentan indicios de posibles fracturas consolidadas, mientras que en el resto no se observaron lesiones visibles.

La investigación continuará ahora con estudios más específicos para establecer la antigüedad y procedencia de los restos y determinar con mayor certeza su origen.