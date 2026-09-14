Comodoro concentró 14 alcoholemias positivas durante el fin de semana

La Subsecretaría de Seguridad Vial verificó 1.832 vehículos en la ciudad y detectó 14 conductores alcoholizados. En Rada Tilly se controlaron 57 rodados, sin infracciones.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, reforzó durante el fin de semana los operativos de prevención vial en rutas, accesos y sectores urbanos de la provincia. En Comodoro Rivadavia, los controles alcanzaron a 1.832 vehículos y permitieron detectar a 14 conductores en estado de ebriedad.

Los procedimientos, coordinados con la Policía del Chubut y organismos municipales de Tránsito, incluyeron 878 test de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad y su periferia. Además, se labraron 45 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Rada Tilly, los agentes verificaron 57 vehículos en circulación, sin registrar infracciones durante el operativo.

A nivel provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.656 vehículos, realizó 4.222 test de alcoholemia y retiró de la vía pública a 47 conductores alcoholizados. También se retuvieron ocho rodados y se labraron 181 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Los registros de alcoholemia más elevados correspondieron a Comodoro Rivadavia, con mediciones de 2,36 y 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, y a Esquel, con 1,71 g/l.