La jornada comenzará con viento fuerte y una temperatura cercana a los 9°C. Durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de precipitaciones y el viento rotará al sector sur.

Lunes ventoso: se esperan ráfagas de hasta 78 km/h y chaparrones

Comodoro Rivadavia tendrá este lunes 14 de septiembre una jornada marcada por el viento y un posterior descenso de temperatura, con posibilidad de chaparrones durante la segunda mitad del día.

De acuerdo con el pronóstico informado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana la temperatura rondará los 9°C, con viento del sudoeste de entre 23 y 31 km/h.

El dato más significativo estará en las ráfagas, que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante las primeras horas de la jornada.

Chaparrones durante la tarde

Hacia la tarde, la temperatura se ubicará alrededor de los 12°C y el viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h.

También aumentará la posibilidad de precipitaciones, con una probabilidad estimada de entre 10% y 40%.

Por la noche continuarán las chances de chaparrones y la temperatura descenderá hasta aproximadamente 5°C. El viento seguirá soplando desde el sur, con ráfagas previstas de entre 51 y 59 km/h.

El inicio de semana estará así atravesado por condiciones cambiantes, con viento fuerte desde temprano, posibles lluvias y un marcado enfriamiento hacia el cierre del día.