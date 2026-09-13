Domingo ventoso y con 17 grados en Comodoro

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de cielo parcialmente nublado, ráfagas de hasta 69 km/h y una máxima de 17°C. El lunes llegarían chaparrones y el martes habrá un marcado descenso de la temperatura.

El domingo 13 de septiembre se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 17°C, mientras que el viento soplará del sudoeste y oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h durante la tarde. No se esperan precipitaciones.

Para el lunes 14, el SMN prevé una jornada con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado por la mañana. Por la tarde y la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 15°C, con vientos del oeste, sudoeste y sur, y ráfagas de hasta 69 km/h.

El martes 15 tendrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura descenderá hasta los 2°C durante la madrugada y la mañana, con una máxima de 11°C por la tarde y la noche. El viento será del noreste y norte, con velocidades de entre 13 y 31 km/h y sin ráfagas previstas.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.