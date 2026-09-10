Jueves con ráfagas y cielo cubierto

La jornada tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 6 y 10 grados. El viento se intensificará hacia la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h y predominio del sudeste.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 10 de septiembre una jornada mayormente nublada, sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 10 grados. El viento tendrá intensidad variable y será uno de los principales protagonistas del día.

Durante la mañana, la temperatura será de 6 grados, con viento del sudoeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 10 grados, mientras el viento rotará al sudeste y se ubicará entre 13 y 22 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 8 grados y el viento del sudeste aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0 y 10% durante toda la jornada.

El viernes 11 estará marcado por el frío. La madrugada tendrá 6 grados y cielo mayormente nublado, mientras que durante la mañana la temperatura bajará hasta 1 grado, con cielo parcialmente nublado y viento del sur de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde se esperan 7 grados y viento del sur de entre 7 y 12 km/h. Durante la noche, la temperatura será de 4 grados, con viento del noroeste en la misma intensidad. En todos los períodos del viernes, la probabilidad de precipitaciones será de 0%.

El sábado 12 presentará una mejora térmica. Durante la madrugada y la mañana se esperan 3 grados y cielo algo nublado, con viento del noroeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde y la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 13 grados. El viento continuará soplando del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de 0%.