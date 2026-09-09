Miércoles con máxima de 15 grados y ráfagas

La jornada tendrá cielo parcialmente a mayormente nublado, con una máxima de 15°C y viento del oeste que se mantendrá intenso durante todo el día.

El tiempo se mantendrá mayormente nublado durante los próximos días, acompañado por viento y un marcado descenso de las temperaturas hacia el cierre de la semana.

Este miércoles se espera una jornada parcialmente nublada durante la mañana, con una temperatura de 7°C, viento del oeste de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Por la tarde, la máxima llegará a 15°C, con viento del sudoeste y ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la noche, la temperatura descenderá a 10°C y el viento volverá a intensificarse, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

El jueves continuará mayormente nublado. La madrugada tendrá 8°C y viento del oeste, mientras que durante la mañana la temperatura bajará hasta los 4°C, con viento del sudoeste y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde se esperan 12°C, con viento del sudeste, y durante la noche la temperatura volverá a caer hasta los 4°C, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

El viernes marcará el descenso térmico más pronunciado. Durante la madrugada y la mañana se prevé una temperatura de apenas 1°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sur de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 7°C, con viento del sur de entre 7 y 12 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante el miércoles y el viernes. Para el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional estima entre 0 y 10% de probabilidad de lluvias.