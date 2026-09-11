Un viernes frío abre un fin de semana sin lluvias

La jornada comenzará con apenas 1°C y cielo nublado, aunque las condiciones mejorarán durante la tarde. El sábado llegará con temperaturas más elevadas y el domingo mantendrá el cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

El viernes 11 de septiembre arrancará con una mañana fría, cielo nublado y una temperatura de 1°C. El viento soplará del sur entre 23 y 31 km/h y la probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%.

Durante la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 7°C. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y continuará desde el sur. Por la noche se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con 4°C y viento del noroeste entre 7 y 12 km/h.

El sábado 12 se presentará con cielo ligeramente nublado durante la madrugada y algo nublado en la mañana. La temperatura será de 4°C y 5°C, respectivamente, mientras que el viento soplará del noroeste entre 23 y 31 km/h durante la madrugada y aumentará a entre 32 y 41 km/h por la mañana. Se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura trepará hasta los 14°C. El viento del noroeste tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 9°C y viento del noroeste en el mismo rango de velocidad.

El domingo 13 tendrá cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, con una temperatura de 6°C. El viento soplará del sudoeste entre 13 y 22 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde y la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 12°C. El viento continuará del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Durante el sábado y el domingo, la probabilidad de precipitaciones será del 0%.