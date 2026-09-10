Lo buscaban hace nueve meses y cayó en Km. 5

Es por una causa en la que se investiga un presunto delito de índole sexual en perjuicio de una menor.

Personal de la División Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia detuvo durante la tarde de este miércoles a un hombre de 41 años que registraba un pedido de captura y declaración de rebeldía vigente desde diciembre de 2025.

El procedimiento se concretó a partir de un requerimiento del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la intervención de la División para establecer el paradero del hombre, lograr su detención y ponerlo a disposición de la autoridad judicial interviniente.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas, los efectivos lograron determinar el lugar donde permanecía el requerido y, posteriormente, lo localizaron en la vía pública, en inmediaciones del barrio Km. 5, donde concretaron su detención.

El operativo contó con la colaboración de personal de la Comisaría Distrito General Mosconi. Tras su aprehensión, el hombre quedó alojado en esa dependencia policial a disposición de la Justicia, a la espera de la audiencia de control de detención.

La medida se encuentra vinculada a una investigación por un presunto delito de índole sexual en perjuicio de una menor de edad, causa que continúa bajo intervención del Ministerio Público Fiscal.

Por tratarse de una investigación judicial en trámite, y con el objetivo de preservar los derechos de las personas involucradas, no se brindaron datos que permitan identificar al detenido.