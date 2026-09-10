Dañó un auto y terminó detenido tras intentar escapar

Un hombre de 31 años fue aprehendido luego de ser señalado por provocar daños en un Ford Fiesta estacionado frente a un domicilio. La Policía lo alcanzó tras una breve persecución.

Un hombre de 31 años fue detenido este jueves en el barrio San Cayetano luego de ser observado mientras provocaba daños en un vehículo estacionado en la vía pública.

El episodio ocurrió cuando el propietario de un domicilio escuchó ruidos provenientes del exterior. Al salir, advirtió a un hombre ocasionando daños sobre un Ford Fiesta blanco y dio aviso inmediato a la Policía, a la que aportó sus características físicas y la vestimenta que llevaba.

A partir del llamado, efectivos de la Seccional Sexta se dirigieron al lugar y lograron localizar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar.

Los agentes iniciaron un breve seguimiento y finalmente consiguieron alcanzarlo y aprehenderlo en la intersección de las calles Código 558 y Lorenzo Rey.

El detenido fue identificado como Jorge Alejandro C., de 31 años.