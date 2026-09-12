Comodoro moderniza sus servidores digitales

La renovación informática integral permitirá optimizar el funcionamiento de los sistemas municipales, reforzar la seguridad de los datos y mejorar la experiencia de los vecinos en los trámites y servicios digitales.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia lleva adelante una actualización integral de sus servidores y de la infraestructura tecnológica que sostiene los sistemas, tanto para los servicios internos como para las plataformas disponibles para los vecinos, entre ellas la Oficina Virtual.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, explicó que se trata de “una actualización de todos los servidores municipales tanto puertas adentro del Municipio como puertas afuera”, con un enfoque profundo que contempla mejoras importantes para evitar retrasos tecnológicos.

En este sentido, Perea destacó la importancia de contar con herramientas que acompañen las necesidades actuales de la gestión, al afirmar que la actualización permitirá mantener las bases de datos al día.

El funcionario sostuvo además que uno de los principales objetivos apunta “a la eficiencia y a facilitar el acceso a los vecinos para que la experiencia sea buena, pero también transparente para la relación jurídico-tributaria que tenemos con ellos”. En esa línea, señaló que el Municipio continúa avanzando hacia una mayor virtualización de los trámites, sin dejar de garantizar la atención presencial para quienes no puedan acceder a los servicios digitales.

Por su parte, la directora general de Informática, Claudia Kruger, explicó que los desarrollos se realizan con profesionales de Comodoro y gente vinculada a la Universidad local para generar mejores servicios. “Si el vecino tiene una buena experiencia, también mejora su relación con el municipio”, subrayó.

El especialista en tecnología, Claudio Denega, detalló que se concretó la actualización de la infraestructura existente, “lo que nos permitirá aplicar cambios en hardware cuando sea necesario y hacer backups en forma más sencilla, entre otras cuestiones”.

Las nuevas adecuaciones posibilitarán incorporar nuevas herramientas y desarrollar aplicaciones con la asistencia de la inteligencia artificial, ampliando las capacidades tecnológicas del Municipio para brindar servicios más eficientes, seguros y accesibles a la comunidad.