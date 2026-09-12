Comprenderá desde el cruce con la avenida Quintana hasta la curva del Chalet Huergo, en el horario de 7 a 15.

Este domingo habrá un operativo de barrido y limpieza en la ruta 3

Urbana Higiene Ambiental informó que este domingo, de 7 a 15, se realizará un operativo especial de barrido y limpieza en distintos sectores de la ruta Nacional 3, desde avenida Quintana, a la altura de la estación de servicio YPF, hasta la curva del Chalet Huergo.

El operativo tiene como objetivo reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento del sector, en un tramo de alta circulación vehicular. Asimismo, para llevar adelante las tareas se dispondrá de un equipo compuesto por diez barrenderos, dos mini palas, una batea y un camión volcador, que trabajarán de manera coordinada durante toda la jornada.

Debido a la presencia de personal y equipos sobre la zona de trabajo, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo.

Asimismo, se invita a la comunidad a consultar el mapa con el recorrido del operativo, donde podrá identificarse con mayor precisión el sector en el que se desarrollarán las tareas.

Para acceder al mismo se debe digital el enlace: www.facebook.com/photo/?fbid=1382793344028577&set=a.244825024492087