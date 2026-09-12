Nueva edición de la feria "Tierra, Mar y Vinos"

Será la tercera y se desarrollará en Noviembre. Hasta el momento más de 30 bodegas confirmaron su presencia; el recorrido de degustaciones sumará gastronomía regional y otras bebidas.

“Tierra, Mar y Vinos”, la feria impulsada por Vinoteca Musters, tendrá su tercera edición el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre en Rada Tilly. Se desarrollará en las instalaciones del Colegio Médico, frente al mar, desde las 19 exclusivamente para mayores de 18 años. Este año, a diferencia de las desarrolladas en 2024 y 2025, suma un “after feria” para complementar la experiencia brindada por bodegas, gastronomía e invitados especiales.

INVITADOS Y BODEGAS

Las degustaciones de vinos y gastronomía regional tendrán, como en años anteriores, un complemento: la presencia de invitados especiales que recorrerán el trabajo previo de cada vino y las particularidades de ellos. Así, las historias de las bodegas, los cambios en las regiones productivas y las nuevas maneras de consumir y comprender el vino formarán parte del encuentro.

Hasta el momento, están confirmadas las participaciones de Martín Bruno, sommelier y wine director de Don Julio. “Su trabajo está ligado a un aspecto esencial de la cultura vitivinícola: el servicio entendido como una forma de hospitalidad. Elegir una botella, interpretar una carta, escuchar a quien se sienta a la mesa y encontrar el momento adecuado para cada vino son decisiones que combinan conocimiento, sensibilidad y atención”, informó la organización.

También llegará Fabricio Portelli, periodista y comunicador especializado en vino. “Su presencia sumará una mirada construida a partir de años de observar, probar y contar la evolución de la vitivinicultura argentina”.

La feria contará además con la exposición de María Victoria García Stacchietti. “Comunicar el vino implica traducir un universo técnico, productivo y cultural sin quitarle profundidad. También supone acercar regiones, estilos y protagonistas a públicos diferentes. Ese trabajo resulta especialmente valioso en una feria que reúne proyectos de cinco provincias y que busca generar un contacto directo entre quienes elaboran y quienes eligen qué beber”, afirmó Andrés Acevedo, impulsor de Vinoteca Musters y de “Tierra, Mar y Vinos”.

Así, en una actividad marcada por la diversidad de regiones y escalas productivas, se generarán espacios de conversación para ampliar recorridos: las exposiciones aportarán contexto, ordenarán preguntas y ayudarán a comprender cómo una etiqueta llega desde su lugar de origen hasta nuevas mesas y mercados.

Y entre esas etiquetas habrá representantes de, hasta el momento, 33 bodegas. Catorce de ellas son de Chubut (Otronia; Viñas del Nant y Fall; Patagonian Wines; Bodega Cielos de Gualjaina; Entre Senderos Lodge & Wine; Chacra de Vinos Yaoyin; Huancache; Coslett; Ribera del Chubut; Bardas al Sur; Contra Corriente; Familia Simeoni; Huella Austral y Casa Yague). Desde Mendoza llegarán 13: Bodega Clos de los 7; Bodega Andeluna; Bodega Lagarde; Zuccardi; Bodega Rolland; Diamandes; Cuvelier de los Andes; Bodega Caelum; Alta Yari; Bodega Jasmine Monet; Bodega Canto; Grazie Mille y Bodega En Tu Nombre. Salta estará representada por los vinos de Miraluna Wines, Vinos Adentro y Finca La Tabana. Desde Neuquén llegarán Bodega Correntoso y Fincas del Limay; y desde Entre Ríos lo hará Vinos Lugea Courault.

ENCUENTRO Y VINCULACION

“Tierra, Mar y Vinos” construyó un lugar dentro de la agencia regional. La feria nació en Rada Tilly con un objetivo concreto: acercar proyectos vitivinícolas de distintos puntos del país al público patagónico y generar un espacio para conocer a las personas que están detrás de cada etiqueta.

“La edición 2025 reunió a más de 40 bodegas de seis provincias durante dos jornadas. Degustaciones, gastronomía, conversaciones, arte y música acompañaron un encuentro que permitió vincular a productores, profesionales, comerciantes, instituciones y aficionados al vino”, profundizó Acevedo y agregó: “también participan marcas, instituciones y aliados relacionados con la producción, el turismo y la cultura; su presencia amplía la conversación y permite observar al vino como parte de un entramado regional que incluye trabajo, identidad, gastronomía, viajes y nuevas oportunidades de colaboración”.

La edición 2026 se desarrollará en un espacio conocido por quienes asistieron a las anteriores, el predio que el Colegio Médico tiene en Rada Tilly, ubicado en avenida Armada Argentina 3002, en la punta norte de la localidad, frente al mar.

GASTRONOMIA, CERVEZA Y DESPUES

Y también la gastronomía volverá a formar parte de la feria con espacios propios, pensados para acompañar el recorrido del público durante ambas jornadas. La propuesta no funcionará como un menú único ni como una cena formal. Cada estación será un puesto independiente de venta, con su propia identidad y oferta. De esta manera, cada visitante podrá elegir qué probar y organizar su recorrido de acuerdo con sus preferencias y el momento de la noche.

Por otra parte, “Ciervo Negro”, la cervecería de Rada Tilly, tendrá un stand en el que además presentará su nueva marca de vermouth y gin, “Mateo”.

La noche del sábado 7 no terminará con el cierre del recorrido de bodegas. Desde la medianoche, la feria se extenderá con un after musical. La propuesta está pensada como una segunda instancia dentro de la misma noche. Después de recorrer la feria, conocer etiquetas y encontrarse con productores e invitados, quienes elijan esta modalidad podrán quedarse para compartir un cierre con otro ritmo.

Para ese día existen dos tipos de entrada, que pueden adquirir en www.tierramaryvino.com.ar. El acceso únicamente a la feria tiene un valor de $60.000. La modalidad que incluye feria y after cuesta $75.000. Es importante seleccionar la opción correspondiente al momento de realizar la compra. El viernes 6 mantendrá su propuesta propia, con una entrada de $60.000. Ambas jornadas inician a las 19. Con el after, “Tierra, Mar y Vinos” suma un cierre diferente sin perder el eje del encuentro: el vino abrirá la conversación durante la feria; la música permitirá extenderla y despedir la tercera edición en el mismo lugar.