Sin lluvias y aumento de temperatura en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly vivirán un sábado 12 de septiembre con nubosidad variable y un paulatino ascenso de la temperatura.

Según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán estables, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos moderados concentrados principalmente en la primera mitad del día.

La jornada comenzará fresca durante la madrugada con un cielo ligeramente nublado y una marca térmica de 6°. Para la mañana se prevé que la temperatura mínima toque los 4°, acompañada por el cielo algo nublado y ráfagas de viento del sector oeste que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde se espera el momento más agradable del día, cuando el termómetro alcance una máxima de 14° bajo un cielo parcialmente nublado. Al llegar la noche, la nubosidad irá en aumento y el registro térmico descenderá hasta ubicarse en los 9°, cerrando un sábado sin lluvias en la cuenca del golfo San Jorge.

Para el domingo 13 de septiembre se prevé un leve retroceso en las marcas térmicas y un incremento en la intensidad del viento. La madrugada iniciará con 7° y cielo algo nublado, dando paso a una mañana parcialmente nublada con una mínima de 4°.

El cambio de condiciones se sentirá con fuerza desde la mañana debido a la rotación del viento hacia el sector sudoeste, el cual mantendrá ráfagas de entre 42 y 50 km/h que persistirán también durante la tarde. Para el cierre dominical, la máxima estimada no superará los 12° con cielo mayormente nublado, mejorando levemente hacia la noche con 9° y viento del oeste.