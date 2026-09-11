Luciana Geuna desató una fuerte interna en TN tras confirmar su llegada a MasterChef Celebrity

La confirmación de Luciana Geuna como participante de MasterChef Celebrity no solo sorprendió por su desembarco en Telefe, sino también por el ruido que habría provocado puertas adentro de TN. El punto más sensible no estaría en el reality en sí, sino en el permiso que recibió para compatibilizar su situación laboral con un proyecto externo.

Según contó Yanina Latorre en SQP, el nombre de Geuna se conoció antes de que la propia periodista comunicara oficialmente su decisión en su entorno. “Uno de los nombres que nadie sabía es el de Luciana Geuna, que nosotros lo contamos acá antes de que ella se lo contara a la familia, al canal y los compañeros de trabajo y eso no gustó”. La panelista incluso aseguró que la información sorprendió también en Telefe.

“Nadie lo sabía cuando lo contamos acá. De hecho, me llamaron de Telefe para preguntarme cómo lo sabíamos porque era fresquito”, relató Latorre sobre la filtración. A partir de ahí, la discusión empezó a correrse del secreto alrededor de MasterChef hacia las condiciones que habría conseguido Luciana Geuna para poder aceptar la propuesta.

La propia conductora explicó que su continuidad en TN tendrá una pausa acordada cuando comience el certamen. “Acordamos como una licencia de la pantalla de acá a fin de año. Voy a hacer el programa hasta octubre y cuando empiece MasterChef, dejoâ€¦porque van al mismo horario a demás”, señaló. De ese modo, ¿Y mañana qué? seguirá con ella hasta octubre y luego tendrá un reemplazo.

Ese acuerdo habría sido, justamente, el detonante del malestar interno. “Lo cierto es que, no sé al canal, pero a sus compañeros les molestó muchísimo. Recordemos que varios periodistas dejaron El Trece y TN porque se pusieron firmes este año, que tenés que trabajar en TN y nada más. No podés laburar en dos lugares”, sostuvo Yanina Latorre al describir la reacción que le transmitieron desde la señal.

La tensión se profundizó con el testimonio que, según la conductora, recibió de una persona del canal. “Un periodista de ahí me dijo: 'Cómo pueden ser que la dejen hacer las dos cosas si todos los que estamos acá adentro quisimos tener trabajos en otros lugares y de TN la línea es no podés. Esto o nada'. La queja apunta directamente a un supuesto criterio desigual frente a situaciones similares.

Así, la llegada de Luciana Geuna a MasterChef Celebrity quedó atravesada por una polémica que excede su participación televisiva. Mientras ella se prepara para dejar temporalmente su programa en octubre, el foco quedó puesto en la excepción que habría obtenido y en el efecto que esa decisión generó entre compañeros que, según trascendió, recibieron límites mucho más estrictos.