Caja, adelantos y apuestas: señales de ludopatía en estaciones de servicio

El avance de las apuestas digitales llevó a algunas empresas del sector a incorporar capacitación, controles y asistencia profesional.

El crecimiento de las apuestas digitales empieza a atravesar también el ámbito laboral. En las estaciones de servicio, donde buena parte de los planteles son jóvenes y existe contacto cotidiano con dinero en efectivo, algunas empresas comenzaron a desarrollar herramientas para prevenir posibles situaciones vinculadas con el juego problemático.

La estrategia combina capacitación, educación financiera, controles operativos y asistencia profesional. El objetivo es detectar cambios sostenidos en la conducta de un trabajador y ofrecer acompañamiento antes de que la situación pueda profundizarse, sin confundir esas señales con un diagnóstico médico.

Una de las experiencias surgió a partir de una particularidad propia de la actividad: en playa y tienda, los trabajadores manipulan efectivo y, en determinados establecimientos, las diferencias de caja se distribuyen entre quienes comparten un turno.

Andrea Larumbe, secretaria de CESGAR, explicó que esta modalidad puede generar dificultades cuando un trabajador atraviesa una necesidad económica. Frente a esa posibilidad, la empresa comenzó a abordar el tema junto con la psicóloga responsable de Recursos Humanos y lo incorporó a las reuniones semanales con los encargados.

“La idea es detectarlo lo antes posible, estando atento a señales”, sostuvo Larumbe en diálogo con Surtidores. La intención es que los responsables de turno cuenten con herramientas para advertir modificaciones sostenidas en el comportamiento y puedan habilitar una conversación privada.

Entre los indicios que pueden justificar ese acercamiento aparecen los pedidos frecuentes de adelantos, las alteraciones del descanso, la pérdida de concentración, el ausentismo y un cambio marcado en el rendimiento. Sin embargo, esas conductas también pueden tener otros motivos, como dificultades familiares, económicas o de salud.

Lo mismo ocurre con una diferencia de caja. La situación debe ser abordada mediante los procedimientos laborales y administrativos correspondientes, sin atribuirla de antemano a una presunta adicción. La utilización de cajas individuales, los arqueos documentados y los relevos formales constituyen mecanismos preventivos aplicables a todo el personal.

ACCIONES DE PREVENCION

Otra estrategia apunta directamente a la prevención. Analía Salguero, operadora de estaciones de servicio y dirigente de CECA San Juan, decidió impulsar una capacitación para un plantel integrado mayoritariamente por jóvenes, aun sin haber registrado casos concretos de ludopatía dentro de su empresa.

“Me pareció importante ayudarlos con un curso de formación financiera para que puedan administrar mejor su dinero”, señaló Salguero. El programa estará a cargo de un economista y comenzará con contenidos vinculados con la administración de ingresos, el acceso al crédito, la capacidad para afrontar cuotas, los gastos familiares y las inversiones.

La formación tendrá tres módulos e incorporará además dos problemáticas que adquirieron relevancia durante su preparación: la morosidad y las apuestas. En ese tramo intervendrá también un terapeuta, con el objetivo de sumar una perspectiva sanitaria y remarcar que el juego no constituye una fuente de ingresos.

La educación financiera puede funcionar como una herramienta preventiva, pero no sustituye un tratamiento. Comprender el costo de un crédito, organizar los gastos o conocer el mecanismo probabilístico de una apuesta aporta recursos generales; cuando existe pérdida de control, la intervención corresponde a profesionales especializados.

MEDICINA LABORAL

Desde la medicina laboral, Guillermo Benzzo, director médico de Gestión Ocupacional y Preventiva, planteó que “el paradigma nuevo es actuar preventivamente, porque vos trabajás con personas sanas”. La propuesta busca ampliar el alcance de la salud ocupacional hacia la prevención de problemáticas que pueden repercutir en la vida laboral.

El procedimiento planteado parte de una entrevista voluntaria en la que se consulta sobre la frecuencia de las apuestas, el tiempo destinado al juego, las alteraciones del sueño, el dinero utilizado, la necesidad de aumentar los montos y la existencia de deudas. También se consideran las consecuencias económicas, familiares y laborales para establecer distintos niveles de riesgo.

Ese primer análisis sirve como orientación y no equivale a un diagnóstico definitivo. Cuando aparecen indicadores relevantes, puede avanzarse con intervención psicológica, educación y un plan de reducción o control, siempre con el consentimiento informado de la persona.