Tini Stoessel habló de salud mental en medio de su crisis familiar

En medio de la tensión familiar que atraviesa, la cantante se quebró durante su show en Monterrey y habló sobre sus propios procesos emocionales, el miedo a exponerse y la importancia de pedir ayuda.

Tini Stoessel hizo una pausa durante su presentación en Monterrey y dejó por un momento las canciones para hablar de un tema que atraviesa su historia reciente: la salud mental. Frente a sus seguidores, la artista recordó distintas etapas de su vida y carrera y compartió una reflexión sobre las cargas emocionales, los momentos difíciles y la necesidad de apoyarse en quienes están cerca.

El momento ocurrió durante su gira FUTTTURA, en una etapa marcada también por la tensión familiar. Visiblemente emocionada, Tini comenzó agradeciendo a su equipo por el trabajo que hace posible cada presentación y luego llevó la conversación hacia Un mechón de pelo, el álbum que editó en 2025 y que representó una exposición personal distinta dentro de su carrera.

“Este álbum, yo siempre lo digo, en su momento me dio... No sé si miedo, pero evidentemente no era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Y me generó incertidumbre”, reconoció.

La cantante también habló sobre lo que significó llevar esas canciones a los escenarios y compartirlas con quienes la acompañan desde hace años. En ese recorrido mencionó el paso desde Violetta hasta su presente y destacó el vínculo que construyó con sus fanáticos a través de sus canciones.

El discurso tomó una profundidad diferente cuando Tini se refirió directamente a la salud mental. La artista sostuvo que atravesar procesos emocionales forma parte de la vida y alentó a quienes estén pasando por un momento difícil a buscar contención.

“Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Creo que hablar de salud mental para muchas personas quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros”, expresó.

Tini continuó con una reflexión sobre aquello que muchas veces se lleva en silencio. “Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales; hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor”, afirmó.

Luego pronunció una de las frases que más impacto generó entre los presentes: “Al final siempre es uno el que, más allá de todas las personas que estén alrededor, se termina salvando”.

Sobre el cierre, la cantante volvió a dirigirse a quienes pudieran estar atravesando una situación complicada y les pidió que se dieran nuevas oportunidades para reencontrarse consigo mismos y con las personas que realmente los quieren.

“Si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren. Los amo”, expresó.

Sus palabras fueron respondidas con una ovación. En medio de su regreso a los escenarios y de una etapa personal atravesada por conflictos familiares, Tini encontró en su concierto un espacio para hablar desde un lugar íntimo y poner en primer plano aquello que durante mucho tiempo también había llevado a sus canciones: sus emociones y sus propios procesos.