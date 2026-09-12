Incendio y evacuados en el Centro de Instrucción Policial

El fuego se desató alrededor de las 4:10 de este sábado en un sector prefabricado de las instalaciones ubicadas sobre Gregorio Mayo al 300.

Un incendio se desató durante la madrugada de este sábado en las instalaciones del Centro de Instrucción Policial, ubicado en Gregorio Mayo 370, barrio Mosconi, y afectó un sector de construcción prefabricada. No se registraron personas lesionadas.

El siniestro fue advertido alrededor de las 4:10, cuando se recibió el alerta a través del equipo de comunicaciones. De inmediato, efectivos de la Comisaría Distrito Mosconi acudieron al lugar a bordo de los móviles 887 y 1220.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de fuego y una densa columna de humo concentrada en un sector prefabricado, donde funcionan la oficina de guardia, la cuadra de personal, la cuadra femenina y los baños.

Ante la situación, el personal policial que se encontraba en las instalaciones, junto con dos aspirantes a agentes, fue evacuado rápidamente como medida preventiva para resguardar su integridad física.

Mientras los bomberos trabajaban para controlar y sofocar las llamas, se dispuso además el corte del suministro eléctrico y el retiro del medidor de gas.

Las causas del incendio todavía son materia de investigación. De manera preliminar, fuentes policiales indicaron que se presume que el fuego podría haberse originado por un desperfecto eléctrico.