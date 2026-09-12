El "Gato" Lara escapó al ver policías, pero no llegó lejos

Fue detenido este viernes por efectivos de la Comisaría Quinta luego de intentar escapar durante un patrullaje preventivo.

Este viernes, alrededor de las 23:30, personal de la Comisaría Quinta detuvo a Víctor Hugo Lara, de 39 años, conocido como “Gato Lara”, quien registraba un pedido de captura y detención dispuesto por la Justicia.

El procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo por avenida Chile y Tomás Pedraza. Los efectivos observaron a Lara en una garita de colectivo y, al reconocerlo y tener conocimiento de que pesaba sobre él un requerimiento judicial, intentaron identificarlo.

Sin embargo, el hombre escapó en dirección al barrio Las Américas, por lo que los policías iniciaron un seguimiento a pie. Finalmente, lograron interceptarlo en la intersección de las calles 4 y 3, en el sector que actualmente pertenece al barrio Abel Amaya.

Una vez identificado, los efectivos ingresaron sus datos a los sistemas Skua y Miminseg y corroboraron que Lara registraba un pedido de captura y detención vigente desde el 10 de septiembre, requerido por el juez penal Martín Cosmaro.

Tras la aprehensión, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia y a la espera de la correspondiente audiencia de control.