Fue el viernes por la noche y, tras identificarlo, fue trasladado a una dependencia policial.

En Huergo y Malvinas detuvieron a otro prófugo de la Justicia

Un hombre de 35 años fue detenido este viernes por la noche en Comodoro Rivadavia luego de que personal policial constatara que tenía un pedido de captura vigente.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30, en la esquina de las calles Huergo e Islas Malvinas, jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda. Allí, efectivos de la División Canes realizaban tareas de control e identificación de personas y vehículos.

Durante la verificación de los datos filiatorios de uno de los hombres identificados, el sistema policial informó que registraba un pedido de captura vigente, dispuesto este mismo viernes por la jueza Mariel Suárez.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a una dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial. El detenido fue identificado como Lucio Nicolás B., de 35 años.