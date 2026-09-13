Un vecino del Abásolo detectó a un hombre dentro de su terreno esta madrugada; lo siguió por las calles del barrio y alertó a un móvil de la Seccional Séptima.

Lo vio por las cámaras y lo siguió hasta que la Policía lo detuvo

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en el barrio Máximo Abásolo, luego de que el propietario de una vivienda lo detectara dentro de su terreno mediante las cámaras de seguridad y saliera a buscarlo.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:10, cuando la aplicación EZVIZ envió una alerta al teléfono del vecino por la presencia de una persona en el predio. Al llegar al lugar, observó al sospechoso mientras caminaba por la calle Adela Small y doblaba hacia Las Fresas.

El propietario reconoció al hombre como el intruso registrado en las imágenes y comenzó a seguirlo a pie, manteniendo una distancia prudente por las calles del barrio.

El seguimiento terminó sobre la calle Huergo, donde el vecino interceptó a un móvil de la Seccional Séptima que realizaba una recorrida preventiva. Tras informar a los efectivos sobre lo ocurrido, los policías detuvieron al sospechoso.