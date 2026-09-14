El Proyecto Arte Público del ISFD N.º 806 y el Foro Infancia Robada realizaron una intervención artística para promover la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes, con un mensaje de esperanza, escucha y acompañamiento.

Un mural por la vida y la prevención del suicidio juvenil

Entre el 10 y el 12 de septiembre, Comodoro Rivadavia sumó un nuevo mural comunitario dedicado a la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes. La intervención se realizó en las paredes de la plazoleta ubicada en el pasaje comprendido entre Alsina y Urquiza, y San Martín y Rivadavia.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el Proyecto Arte Público del Área de Formación Artística Vocacional (FAV) del ISFD N.º 806 y el Foro Infancia Robada Comodoro Rivadavia. Ambas propuestas confluyeron para abordar una temática vinculada al cuidado de las juventudes, la escucha y la construcción de redes de contención.

Con doce años de trayectoria, el Proyecto Arte Público lleva alrededor de cien obras realizadas y donadas a instituciones públicas y espacios comunitarios. El mural es el séptimo del año y forma parte de una agenda que contempla otras cuatro intervenciones durante 2026. Su propósito es promover el acceso al arte, la participación colectiva y la puesta en valor de espacios de la comunidad.

La obra plantea un mensaje de esperanza y promoción de la vida. A través de una perspectiva artística y comunitaria, invita a acompañar, escuchar, pedir ayuda y generar espacios donde cada persona pueda sentirse valorada.

“Entendemos el arte público como una herramienta capaz de generar encuentros, sensibilizar y abrir conversaciones necesarias. La intervención pretende contribuir a que el espacio público sea también un lugar de expresión, encuentro, cuidado y promoción de la vida”, expresaron desde el proyecto.

El amarillo representa la luz que vuelve, mientras que el girasol simboliza la adaptación, la resiliencia y la primavera. Estos elementos acompañan la idea de que, después del invierno emocional, siempre se puede florecer.

Durante la jornada se entregó además el Nombramiento de Interés Legislativo Provincial al Proyecto Arte Público en la Escuela Pública y al mural de concientización.

La pintura estuvo a cargo de la profesora Carolina Barrientos, junto a las estudiantes y profesoras de Artes Visuales del ISFD 806 Joana Gómez, Ailín Retamal, Micaela Ávila, Agustina Gorlier, Carla Ávila y Marcela Zambrano.

También participaron integrantes del Foro Infancia Robada Comodoro Rivadavia: Marcela Ergas, Virginia Whitty, Alberto Suazo, Valeria Coniglio, María del Carmen Cabral y su coordinadora Liliana Murgas. Por La Esquina, colaboraron los adolescentes Tatiana Sánchez, Belén Arana y Daniel Arana, junto al coordinador Claus Martínez. Eduardo Duran participó como colaborador de Abrigando un Niño.