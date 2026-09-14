Tras el hallazgo del desgarrador pedido de auxilio en San Juan, la ministra de Educación provincial confirmó que la estudiante ya fue localizada.

Identifican a la nena que denunció que su tío la había abusado y está embarazada

Un estremecedor episodio conmocionó a la comunidad educativa de la provincia de San Juan, y tras la viralización de una foto del cartel con un desesperado pedido de auxilio en el baño de una escuela, se confirmó la identificación de la alumna de 10 años que escribió la denuncia de abuso sexual intrafamiliar.

"Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío", rezaba el mensaje descubierto en una de las paredes de la Escuela Carlos María del Alvear, situada en el barrio Villa San Damián, en el departamento Rawson.

Tras la advertencia de las autoridades escolares, la Dirección del establecimiento dio aviso inmediato a la Justicia. El caso quedó en manos del fiscal Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), quien ordenó de inmediato el despliegue de personal policial y peritos para recolectar pruebas, interrogar al personal y relevar las cámaras de seguridad del predio.

Si bien el mensaje original había sido borrado en primera instancia por indicaciones del Ministerio de Educación provincial, los investigadores lograron corroborar fehacientemente su existencia a través de registros fotográficos previos.

Conmoción en San Juan: confirmación oficial y activación de protocolos

En el marco de una conferencia de prensa, la ministra de Educación sanjuanina, Silvia Fuentes, confirmó la noticia que mantenía en vilo a los investigadores al ratificar que la estudiante autora del mensaje ya fue identificada.

"Estamos trabajando no solo con la alumna involucrada, sino también con los compañeros" de la institución, sostuvo la funcionaria, al tiempo que detalló que la compleja situación se encuentra bajo el estricto seguimiento de equipos interdisciplinarios especializados.

Fuentes remarcó además la gravedad de estas problemáticas cotidianas al señalar que "son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas", mientras la causa judicial avanza en paralelo para esclarecer el delito denunciado y resguardar la integridad de la menor.