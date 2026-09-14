El CEO de la compañía confirmó que la empresa no cotizará en 2026 y priorizará la seguridad frente a los riesgos de la tecnología.

Preocupa la seguridad del avance de la inteligencia artificial: OpenAI no saldrá a la bolsa

La empresa de inteligencia artificial OpenAI, creadora de ChatGPT, canceló sus planes para cotizar en la bolsa durante 2026.

Su director ejecutivo, Sam Altman, confirmó la decisión tras advertir sobre los peligros que representa el avance de esta tecnología y sobre la necesidad de establecer nuevos parámetros de seguridad a nivel global.

El empresario reconoció que el escenario actual es un “momento poco aconsejable” para una oferta pública inicial, un proceso que la compañía inició de forma confidencial en junio pasado.

Según destacaron medios internacionales, en una entrevista que Altman concedió a la revista Fortune, el empresario afirmó: “Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa, y no sentimos presión para hacerlo”.

“Creo que es inaceptable asumir un riesgo del 10% de acabar con la vida de todo el mundo de aquí a finales de la década”, lanzó Altman y remarcó la necesidad de actuar de forma diferente para asegurar que las nuevas herramientas beneficien a toda la humanidad sin asumir riesgos desproporcionados.

Alarma por la inteligencia artificial

Las versiones sobre la posible amenaza de la IA a la humanidad cobraron fuerza en las últimas semanas a partir de las advertencias de múltiples especialistas del sector tecnológico.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la discusión cobró fuerza tras las declaraciones de Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic (Claude), quien recientemente abandonó esta última compañía con fuertes cuestionamientos sobre la velocidad y las condiciones en las que avanza el desarrollo de la IA.

En ese sentido, los líderes de OpenAI y Anthropic coincidieron en la necesidad de desacelerar el avance de los modelos de frontera y reforzar los controles externos, mientras que Elon Musk respaldó públicamente esa posición.