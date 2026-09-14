Una emprendedora lloró de frustración por la situación de su cafetería

La joven rompió en llanto y decidió grabar un video de Instagram, pero para su sorpresa los comentarios de vecinos del barrio se salieron de control.

La dueña de un café de Villa Ortúzar denunció el viernes pasado que el Gobierno de la Ciudad le obligó a retirar parte de la estructura que había instalado en la vereda de su local, y rompió en llanto al contar que "es muy difícil" crecer y apostar en el país.

"Nosotrxs somos Elo, Memi y Nacho. Una familia un poco de Chajarí (Entre Ríos) y otro poco de Villa Urquiza", así se presentaban en julio de 2024 los tres dueños de La Veredita, un café que sigue en pie aún a pesar de la crisis de consumo y las denuncias de vecinos.

"No quería hacer este video. Te juro. Pero es que es muy difícil vivir en este país. Es muy difícil. Realmente uno apuesta un montón, labura un montón, todos los días, de lunes a lunes, y uno termina apostando en este país porque lo ama. Yo amo este país, pero te juro que ya no soporto más", lloraba Elo en su publicación que se hizo viral.

"Ahora vinieron del Gobierno de la Ciudad, de Jorge Macri, a decirnos que tenemos que sacar toda la estructura que habíamos montado porque no se puede tener algo 'al piso', y a nosotros nos costó un montón de plata y nos cuesta un montón todo, y es plata tirada a la basura y me quiero morir", expresó sin entrar en detalles sobre qué le hicieron sacar ni qué pasos siguió para montar lo que había construido.

"Pero amiga, no hiciste un techito de un deck o un techito en el local. Montaste alta estructura en la vereda, desde la pared del local hasta la zanja. Obvio que no podías hacer eso, en ningún local hacen ese tipo de estructura y menos hacerla sin pedir permiso", le salió al cruce "La criticona.gastro", que le hace honor a su usuario de Instagram.

"Ahí no fue el gobierno, fueron ustedes por mandarse a hacer algo sin preguntar primero. Y los vecinos denuncian todo, estés en la zona que estes", agregó la misma usuaria.

"No es un problema del gobierno. Y no importa la ideología política. Las normas están para cumplirlas y punto. Para utilizar la vereda tenes que tener los permisos correspondientes así sea una silla. Es un espacio público, no privado", señaló otro usuario, pero Elo estaba en un mar de llanto.

"Estamos haciendo un montón de malabares para poder sostener la cafetería y hacemos un evento y una vecina nos denuncia y nos manda el Gobierno de la Ciudad. Es una lucha constante vivir en este país. Estoy haciendo este video de la bronca que tengo. O sea, yo amo a mi país pero ya no se puede vivir más acá", aseguró.

"Quiero cerrar todo a la mierda, vender la cafetería, que tanto esfuerzo nos costó y nos cuesta, no quiero saber más nada. Lo único que hacen es complicarte la vida, no quieren que vos crezcas, no quieren que ganes bien, que tengas un buen trabajo, que tengas nada. Este gobierno no quiere. No quiere el Gobierno nacional y no quiere el Gobierno de la Ciudad, y no lo quiere el Gobierno de las provincias (sic)", se descargó la emprendedora.

Elo aseguró que al gobierno nacional y porteño "lo único que quieren es explotarnos y explotarnos", y que "nadie puede más" ante la situación de crisis de consumo. "Estoy muy desmotivada. No quiero estar haciendo este video llorando pero es la única forma de mostrar que es muy difícil", insistió.

"El derecho a patalear en Instagram lo tenés, pero las lágrimas no te eximen de cumplir la ley. Infringiste una norma del espacio público, te multaron como corresponde y ahora buscás impunidad apelando a la empatía en redes. Hay que hacerse cargo de las acciones de uno! (jaja me borra el comentario, nunca permiten la libre expresión)", sentenció otro usuario en un posteo reciente de la joven.

Elo publicó "un video muy personal y muy angustiante" en el que quiso "transmitir lo difícil que es emprender en este país para algunos muchos. Menos para los empresarios a los que les bajan los impuestos... a esos sí que no les cuesta nada".