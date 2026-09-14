Personal de la Policía Caminera detuvo el domingo a dos hombres en el acceso norte de Caleta Olivia tras interceptar una Toyota Hilux que había eludido otro control.

Detuvieron a dos hombres con un arma de fuego y carne sin faenar

El procedimiento se inició alrededor de las 18:15, cuando personal del Puesto Control Policía Caminera fue alertado por radio que el vehículo había esquivado el control del Comando de Patrullas en el acceso sur, en inmediaciones de la Estación de Servicios El Bierzo. Los efectivos quedaron en apresto sobre la Ruta Nacional N° 3 y lograron interceptar el rodado a las 18:30 .

Los ocupantes fueron identificados como A.S. (30), propietario del vehículo,con domicilio en una estancia de Jaramillo, y P.M. , oriundo de Comodoro Rivadavia.

Posteriormente, personal del Comando de Patrullas colaboró con el resguardo del lugar y los individuos que fueron trasladados a una de dependencia policía en calidad de aprehendidos, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local, en actuaciones caratuladas como "Resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma".

Durante la requisa vehicular, se constató la existencia de un arma de fuego calibre 9 x 19 mm marca Glock, con almacén cargador por separado, conteniendo un cartucho íntegro; una vaina servida con signos de percusión y una caja con 50 cartuchos calibre .22 , hallada en una mochila verde.

Por parte de personal de Policía Caminera se realizó la prueba de alcotest al conductor, que arrojó un resultado de 1,51 g/l,en tanto que personal de Tránsito Municipal realizó las actuaciones correspondientes de retención vehicular y de licencia de conducir .

Durante la requisa también se constató la existencia de una caja conteniendo bolsas de nylon con diversos cortes de productos cárnicos .

En el procedimiento también intervino personal de la División Gabinete Criminalístico .