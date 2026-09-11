La Prevención del Suicidio como compromiso comunitario

En el marco del Día Mundial de Prevenciòn del Suicidio, la municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante el jueves una jornada de concientización con actividades organizadas por diferentes áreas.

En horas de la mañana, a través de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, se ofreció una charla abierta destinada a promover la escucha, concientización y acompañamiento comunitario.

La propuesta denominada “Estrategias de Vida”, tuvo lugar en el Centro Integral de la Mujer y la Familia y se organizó de forma conjunta con la Asociación “Elijo Vivir”.

En este marco, Ximena Prior, supervisora del CIM y Flia, hizo saber que el encuentro permitió compartir experiencias y generar instancias de intercambio y empatía.

“Muchas personas están transitando por momentos difíciles y es importante que podamos concientizar, es una manera de prevenir también estas situaciones”, expresó.

Luego, en la tarde noche y bajo el lema “La prevención del suicidio es responsabilidad de todos”, hubo una concurrencia de referentes de diversas instituciones y vecinos en general en la plazoleta de El Gorosito, convocatoria formulada por la Secretaría de Desarrollo Social.

La titular de esa cartera, Priscilla Jwanczyk, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y reflexión para abordar una problemática que requiere el compromiso de toda la sociedad, resaltando que “hoy más que nunca tenemos que decir presente”.

Por su parte, Raquel Carrizo, referente de la Asociación “Elijo Vivir”, aludió a la imperiosa necesidad de acompañar y visibilizar la importancia de hablar sobre salud mental y a modo de reflexión manifestó que “la palabra no mata a nadie, el silencio sí”.

La actividad incluyó un encendido de velas que iluminaron los carteles emplazados en el boulevard de la avenida San Martín y una fogata conmemorativa como símbolo de homenaje y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles, promoviendo la escucha y la resignificación de experiencias dentro de la comunidad.