Jubilados ocuparon "banca de la dignidad" en sesión del Concejo

Así denominaron en Caleta Olivia a la sexta banca que concede el Concejo Deliberante a vecinos que exponen problemáticas que afectan a la comunidad.

La sesión de este jueves, celebrada en el Centro de Jubilados “Alegría de Vivir”, fue utilizada por dos referentes de los adultos mayores de la ciudad de Caleta Olivia, Hugo Suárez y Jorge Garzón, quienes se explayaron sobre las problemáticas que afrontan los afiliados de la obra social PAMI y la falta de repuestas a los reclamos que vienen realizando desde hace muchos meses.

La sesión contó con la asistencia de los cinco ediles que conforman el cuerpo: Facundo Belarde (presidente), Carlos Aparicio, Iris Casas, Juan Curallán y Miguel Farías. Además, concurrió una gran cantidad de vecinos de diferentes sectores sociales y políticos, entre ellos la diputada nacional por Santa Cruz, Moira Lanesán Sancho, para dar su apoyo al reclamo de los adultos mayores.

Vale señalar que la crisis en PAMI en todo el país, potenciada por el desfinanciamiento al que se ve sometido por el gobierno de Javier Milei, se potenció en Caleta Olivia hace pocas semanas con manifestaciones en la delegación local y por el destrato que sufriera un grupo de jubilados por parte del diputado nacional que representa a la Libertad Avanza en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán.

Por otra parte, durante el desarrollo de la sesión, los expositores recibieron una comunicación del intendente Pablo Carrizo, expresando su solidaridad. Además, les hizo saber que les había gestionado para este viernes una audiencia con el gobernador Claudio Vidal y se ocupó de facilitar el traslado de una delegación a Río Gallegos, viaje que se iba a concretar en las últimas horas de la tarde del jueves.

En tanto, en declaraciones de prensa formuladas al portal digital La Vanguardia Noticias, la diputada Lenesán Sancho dijo que tenía conocimiento de que uno de los principales cuestionamientos de los afiliados es la falta de un delegado de PAMI en la zona norte de Santa Cruz, donde se concentran alrededor de 15.000 afiliados.

Asimismo, cuestionó al diputado Guzmán, quien semanas atrás había sostenido que no era necesario designar un delegado porque los empleados de PAMI conocen sus tareas.

“Si están los trabajadores y no se necesita un delegado, entonces ¿por qué no les mejoran la calidad de la obra social y la calidad de vida a los jubilados?”, planteó la legisladora.