Fernando Tapia asumió como subsecretario de Juventud

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, puso en miércoles en funciones a Fernando Andrés Tapia Jr. Como titular de la flamante Subsecretaria Municipal de Juventud.

El nombramiento del nuevo funcionario tiene como objetivo jerarquizar las políticas destinadas a las nuevas generaciones y fortalecer un espacio específico de participación, escucha y acompañamiento para los jóvenes de la ciudad.

Es hijo del recortado instructor de taekwondo, Fernando “Pinino” Tapia fallecido durante la pandemia del COVID 19 y cuenta con una extensa trayectoria dentro del municipio, ya que durante varios años desarrolló tareas vinculadas al ámbito deportivo y al trabajo con las infancias, adolescentes y jóvenes, construyendo un vínculo cercano con la comunidad y participando de distintas propuestas municipales.

“Estoy contento, es un desafío lindo, amo los desafíos y creo que vamos a ir por un camino lindo”, expresó el flamante subsecretario, quien además invitó a toda la juventud caletense a acercarse y ser parte de esta nueva etapa.

En este sentido, adelantó que uno de los primeros objetivos será construir una agenda de trabajo participativa: “Vamos a armar un calendario hasta diciembre con un montón de propuestas, proyectos e ideas e invitarlos a que sean parte de este calendario, porque es muy importante saber qué es lo que quieren, para qué y por qué, y armarlo juntos”.

La creación de la Subsecretaría representa una decisión de la gestión del intendente Pablo Carrizo de otorgarle un lugar central a las juventudes dentro de las políticas públicas municipales, entendiendo que sus demandas, proyectos e inquietudes requieren una mirada específica y transversal.

Con esta nueva estructura, la Municipalidad busca fortalecer la participación juvenil, generar espacios de encuentro y escucha y ampliar las propuestas deportivas, culturales y sociales, entendiendo a los jóvenes no solamente como destinatarios de políticas públicas, sino como protagonistas activos de la ciudad,