El impacto ocurrió este martes al mediodía en la intersección de Dorrego y Alsina. El Clio terminó sobre el bulevar y el taxi sufrió importantes daños materiales.

Fuerte choque entre un taxi y un Renault Clio en La Loma

Un taxi y un Renault Clio protagonizaron un fuerte choque este martes, alrededor de las 12:35, en la intersección de Dorrego y Alsina, en el barrio La Loma de Comodoro Rivadavia.

Producto de la colisión, el Renault Clio terminó sobre el boulevard, mientras que el frente del taxi sufrió importantes daños materiales.

Personal policial intervino en el lugar y realizó un corte preventivo de la calle para facilitar las tareas correspondientes. También se hizo presente personal médico para asistir a los involucrados.

Según se informó, no fue necesario trasladar a ninguno de los involucrados al Hospital Regional.