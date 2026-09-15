Gustavo Sofovich chocó contra una moto y se atrincheró dos horas dentro de su auto

El productor televisivo protagonizó un choque en Palermo durante la madrugada. Dos personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas, mientras la Policía desplegó un operativo con restricciones en la zona.

Un choque protagonizado por el productor televisivo Gustavo Sofovich generó un inusual operativo policial durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo. El hecho ocurrió alrededor de las 5, en la zona de Salguero, entre la avenida Figueroa Alcorta y Martín Coronado, donde una moto impactó contra su vehículo.

Tras el siniestro, Sofovich permaneció aproximadamente dos horas dentro de su SUV DS, de vidrios polarizados. Recién alrededor de las 7.10 descendió del rodado, mientras efectivos policiales mantenían un perímetro de seguridad que restringía el paso de peatones y automóviles.

De acuerdo con la información difundida por TN y recogida por MDZ, el productor no había salido del vehículo, por lo que los oficiales aguardaban para realizarle los controles de alcoholemia y narcotest. Durante ese tiempo, la zona permaneció rodeada por policías.

El choque dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital y se encontraban fuera de peligro. Según el relato atribuido a Sofovich, intentaba doblar cuando la moto pasó por su lado derecho y se produjo el impacto.

El productor había llamado al 911 después del accidente. Antes de bajar del auto, también habló con Radio Mitre y explicó que permanecía en el interior porque tenía frío. En esa comunicación relató que se había levantado a las 5, como todos los días, y que había salido a comprar dos yogures a una estación de servicio ubicada en Salguero y Libertador.

Sofovich sostuvo que regresaba por Salguero y que, al doblar en Martín Coronado, una moto intentó sobrepasarlo por la derecha. También manifestó que hablaría con los medios para evitar especulaciones sobre su estado de salud.