Un conductor de 24 años debió ser trasladado al Hospital Regional tras volcar con su Honda City durante la noche del lunes.

Vuelco en el Roque González dejó a un joven herido

Un joven de 24 años resultó herido este lunes alrededor de las 20, luego de volcar el Honda City que conducía por el camino Roque González.

El accidente ocurrió en medio de una llovizna y escasa visibilidad. El vehículo terminó sobre la banquina, con sus ruedas hacia el cielo.

Efectivos de la Policía de la Seccional Sexta y personal de Tránsito Municipal trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

El conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional para recibir atención médica.