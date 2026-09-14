Comenzó el juicio por el homicidio de Matías Nieves

Agustín Vera enfrenta un juicio por jurados que se extenderá hasta el miércoles. La Oficina Judicial del barrio Roca cuenta con un amplio operativo de seguridad.

Este lunes, a partir de las 8, comenzó el juicio por jurados contra Agustín Vera, imputado por el homicidio de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025. El debate se desarrollará durante tres jornadas, con la declaración de testigos, la participación de intervinientes y la presentación de pruebas vinculadas al caso.

El inicio de las audiencias estuvo acompañado por un importante despliegue policial en las inmediaciones de la Oficina Judicial del barrio Roca. El operativo incluye personal convencional y grupos especiales, vallados y cortes de circulación en las calles cercanas a los tribunales penales.

Las medidas responden a los antecedentes de violencia registrados en el lugar, entre ellos el tiroteo ocurrido el año pasado en la Oficina Judicial. La presencia de los efectivos se mantendrá durante las audiencias previstas hasta el miércoles, con el objetivo de preservar la seguridad en la zona.

EL HECHO QUE SE JUZGA

Según la acusación de la fiscalía, el 24 de enero de 2025, alrededor de las 6:40, Matías Nieves circulaba en un Ford Fiesta Kinetic junto a tres testigos. El vehículo se detuvo en inmediaciones del local Latina, ubicado en pasaje San Antonio, casi Rivadavia.

En ese momento arribó otro Ford Fiesta, conducido por una persona que no fue identificada, con Agustín Vera como acompañante. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vera llevaba la ventanilla baja, empuñó un arma de fuego calibre 9 milímetros y efectuó siete disparos hacia el otro rodado.

Nieves recibió tres impactos: uno en el tórax, otro en el abdomen y un tercero en la cabeza. Las heridas le provocaron la muerte.

Luego del ataque, Vera se habría dado a la fuga. Familiares trasladaron a Nieves a la Clínica del Valle, donde se constató su fallecimiento como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico producido por una herida de arma de fuego.