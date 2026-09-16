La actividad será este jueves en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Denuncian un "vaciamiento" de Parques Nacionales y preparan una protesta en Bariloche

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 17 de septiembre una radio abierta en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi para visibilizar distintos reclamos de los trabajadores del organismo. La actividad comenzará a las 12 hs. y tendrá como uno de sus ejes el recorte de un suplemento salarial que afecta a trabajadores científico-técnicos.

Marcelo Rojas, referente de ATE en Parques Nacionales, explicó que “esto es parte de la continuidad de las medidas que estamos tomando en función de la última asamblea de trabajadores que tuvimos en el marco de varios reclamos”, señaló en diálogo con El Cordillerano.

Uno de los reclamos centrales está relacionado con el quite del suplemento por función específica científico-técnica a 43 trabajadores de Parques Nacionales en todo el país.

“Les recortaron el sueldo en un promedio en un 20% porque les quitaron este suplemento, un suplemento por el cual concursaron”, explicó Rojas.

Según detalló, se trata de trabajadores que ingresaron mediante concursos públicos en los que estaba contemplado el pago de ese suplemento y que desarrollan tareas vinculadas con investigación y apoyo científico a la gestión de las áreas protegidas.

“Son personas que vienen a hacer investigaciones para Parques y que realizan tareas científicas de apoyo hacia la gestión de cada una de las tareas protegidas y los sectores técnicos”, sostuvo.

De acuerdo con Rojas, en Bariloche hay diez trabajadores alcanzados por esta situación.

El reclamo por el suplemento

El referente de ATE sostuvo que el gremio considera que la decisión de retirar el suplemento fue irregular y reclama que sea restituido.

“Nosotros entendemos que es arbitraria, ilegal y completamente improcedente esta quita de aporte, entonces lo que estamos planteando es la restitución urgente de ese suplemento”, afirmó.

Rojas cuestionó además la forma en que los trabajadores tomaron conocimiento de la medida.

“Se lo quitaron sin aviso, se enteraron recién con el recibo de sueldo y es una afectación directa a su ingreso”, señaló.

El reclamo también comenzó a transitar una vía judicial, según explicó, junto con el Consejo Directivo Nacional de ATE y el equipo jurídico del sindicato.

La radio abierta será utilizada como una nueva instancia de visibilización del conflicto: “Es una medida que lo que busca es poder difundir este problema, junto a una volanteada en simultáneo, dejando el micrófono abierto para recibir a los compañeros de otros organismos que están en situaciones similares”, explicó.

Entre los organismos que podrían participar mencionó a trabajadores vinculados con la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA y el CONICET.

La preocupación por los retiros y la pérdida de personal

Otro de los ejes planteados por ATE es la reducción de la cantidad de trabajadores de Parques Nacionales. Rojas relacionó esta situación con las jubilaciones, renuncias y el régimen de retiros voluntarios.

“Por otro lado estamos planteando el vaciamiento del organismo”, señaló.

Según explicó, el gremio considera que la salida de trabajadores con experiencia está generando una pérdida de capacidades dentro del organismo.

“Parecería que buscan que se vayan más trabajadores calificados, que el organismo se siga reduciendo en personal, con personal que nadie reemplaza y que se pierde”, afirmó.

En ese sentido, mencionó jubilaciones, retiros voluntarios y renuncias de trabajadores que, según señaló, dejan el organismo debido a la situación salarial.

“Hubo muchas renuncias de trabajadores que con estos salarios no pueden continuar trabajando en el organismo a pesar de tener años de experiencia. Deciden irse y buscar otro empleo, por lo que el Estado pierde capacidades”, sostuvo.

Para Rojas, uno de los principales problemas es que esas salidas no estarían siendo acompañadas por incorporaciones que permitan reemplazar a los trabajadores que se retiran.

“Nosotros cuando se lanzó este régimen hicimos también obviamente una denuncia pública y demás respecto al vaciamiento y ahora eso se está terminando de ejecutar”, indicó.

Aclaró que el gremio no cuestiona la decisión individual de quienes optan por retirarse, pero sí advierte sobre la pérdida de personal capacitado.

“Uno no puede ponerse en contra la decisión del trabajador, pero sí alertar que estamos perdiendo a los cuadros más capacitados con muchísimos años de experiencia”, afirmó.

“No hay personal en ningún lado”

Rojas también se refirió a las búsquedas internas que se realizan dentro de Parques Nacionales para cubrir determinados puestos en distintas áreas protegidas.

Explicó que esos mecanismos permiten que trabajadores puedan trasladarse de un área a otra de acuerdo con las necesidades, pero sostuvo que muchas de esas convocatorias quedan sin cubrir.

“Esas búsquedas internas quedan desiertas, porque no hay personal en ningún lado. Entonces en la mayoría de los casos eso no sucede, lo único que hay son búsquedas internas pero nadie cubre esos cargos porque cada vez tenemos es menos gente en cada lugar, aseguró.

Para el dirigente gremial, la situación se profundiza cuando los trabajadores pierden ingresos o encuentran dificultades para sostener sus puestos.

“Si encima se realizan estos recortes en los salarios es muy difícil que los trabajadores sigan en la institución cuando no pueden llegar a fin de mes con sus sueldos”, sostuvo.

Menos trabajadores para cuidar millones de hectáreas

Rojas aportó además cifras para dimensionar la preocupación del sindicato respecto de la cantidad de personal disponible.

“Nosotros habíamos perdido más o menos unos 350 trabajadores en todo el país”, afirmó.

En ese contexto, destacó la extensión territorial bajo responsabilidad de Parques Nacionales.

“Estamos hablando de un organismo que tiene bajo su tutela 5,2 millones de hectáreas terrestres y si contamos las áreas marinas 18 millones de hectáreas”, explicó.

Según sostuvo "el organismo cuenta actualmente con menos de 2.000 trabajadores y una parte importante del personal se encuentra bajo modalidades contractuales temporales. Tenemos más de la mitad del personal precarizado con contratos temporales a pesar de cubrir funciones permanentes”, afirmó.

Rojas incluyó dentro de esa situación a los brigadistas vinculados al combate de incendios forestales.

“Los brigadistas de incendios forestales, que no hay ninguno que es planta permanente”, señaló.

También cuestionó que las jubilaciones no estén acompañadas por procesos de reemplazo y transferencia de conocimientos.

“Las jubilaciones se dan sin una transición, la gente se va y con ellos su conocimiento, su experiencia y los años de trabajo. Eso no se recupera fácilmente”, sostuvo.

La advertencia por el impacto ambiental

El reclamo de ATE no se limita, según Rojas, a las condiciones laborales de los trabajadores. El dirigente vincula la reducción de personal con las capacidades de Parques Nacionales para cumplir sus tareas de conservación.

“Cada vaciamiento que se da en cada área técnica, en cada área protegida se deja de hacer o se hace más lento, para nosotros esos son potenciales impactos ambientales”, afirmó.

Rojas planteó que los efectos sobre el ambiente no necesariamente pueden solucionarse posteriormente mediante la incorporación de trabajadores.

“Los impactos ambientales hay que evitarlos y hay que generar las medidas para que se eviten, porque toda actividad conlleva su impacto ambiental”, explicó.

Y agregó: “Ahora el problema es que si eso se genera, después es difícil revertirlo y los impactos se acumulan con los años”.

Para el referente de ATE, esa situación puede tener consecuencias de largo plazo sobre los ecosistemas y las especies protegidas.

“Son siglos de conservación o siglos de la existencia de una especie, de flora, de fauna o de un lugar que uno ve un paisaje fantástico. Después si realmente lo que empieza a suceder es tener impactos, tener una degradación en el ambiente, tarda muchísimo más en corregirse o hay veces que no se vuelve a nunca ese punto inicial”, concluyó.