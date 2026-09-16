Nuevo ofrecimiento público de tierras para uso residencial

La fecha de presentación de ofertas es el 19 de octubre de 2026. Los pliegos con las bases y condiciones son gratuitos y ya se encuentran disponibles para su consulta y descarga online a través de la página web del Municipio.

La Municipalidad de Rada Tilly realizará el Ofrecimiento Público de Tierras Nº 01/2026, que contempla la venta individual de 25 lotes fiscales dentro del ejido municipal, destinados a la construcción de viviendas.

De acuerdo con lo establecido en el pliego, en cada parcela podrá construirse una vivienda unifamiliar o, en caso de afectarse al régimen de propiedad horizontal, un máximo de dos unidades funcionales.

Los terrenos saldrán a la venta con un precio base de $260.000 por metro cuadrado, y cada oferente podrá presentar ofertas por hasta cinco lotes.

La forma de pago base establece una entrega del 50% al contado, mientras que el saldo podrá abonarse en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con el interés de financiación establecido por la normativa vigente al momento de la preadjudicación.

También serán válidas aquellas ofertas que mejoren la forma de pago establecida, de acuerdo con las condiciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

“Los fondos obtenidos a través de este Ofrecimiento Público serán destinados a financiar obras de infraestructura prioritarias para la ciudad. Entre ellas, la pavimentación y ejecución de cordón cuneta de la avenida Héroes de Malvinas, en el barrio Peñí, y la ampliación del sistema pluvial mediante la incorporación de una nueva rama al conducto subterráneo existente sobre la colectora norte de la avenida Almirante Brown, desde su intersección con la calle Lago Chico hasta la desembocadura en la playa, a la altura de la Bajada 21. Esta intervención permitirá aumentar la capacidad de conducción del sistema y disminuir la carga sobre el conducto existente.

Asimismo, parte de los recursos se destinará a la ejecución de la infraestructura de servicios necesaria para los lotes incluidos en el ofrecimiento, contemplando las redes de agua, gas, cloacas y energía eléctrica, además del alumbrado público y los cordones cuneta”, explicó la secretaria de Obras Públicas, Cecilia Baztán.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de las ofertas se realizará el 19 de octubre de 2026, de 7:30 a 9:00 horas, en el Honorable Concejo Deliberante de Rada Tilly, ubicado en Antártida Argentina Nº 327. La apertura de los sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 9:30 horas, en el mismo lugar.

La evaluación para la preadjudicación estará a cargo de la Comisión de Adjudicación, Venta y Concesión de Tierras Fiscales, que tendrá en cuenta la mejor oferta económica presentada y las condiciones de pago ofrecidas.

A su vez, quienes acrediten residencia en Rada Tilly accederán a una bonificación porcentual a los fines de la evaluación: será del 2% para quienes acrediten entre uno y cinco años de residencia, y se adicionará un 1% por cada año de residencia acreditado por encima de los cinco años, hasta alcanzar un máximo del 12,5%.

Entre las condiciones previstas para participar, se establece que no podrán ser oferentes quienes sean titulares de inmuebles ubicados en la Provincia del Chubut, entre otros requisitos establecidos en el pliego.

PLIEGOS Y CONSULTAS

El Pliego de Bases y Condiciones es gratuito y se encuentra disponible para su consulta y descarga en la página web oficial de la Municipalidad de Rada Tilly, www.radatilly.gob.ar, en el apartado Ofrecimientos Públicos.

Quienes no puedan acceder a la documentación por medios electrónicos podrán obtenerla gratuitamente en formato digital en la Secretaría de la Comisión de Adjudicación, Venta y Concesión de Tierras Fiscales, ubicada en Fragata 25 de Mayo Nº 94, planta alta, de lunes a viernes de 9 a 13 horas, hasta dos días antes de la apertura.

Las consultas sobre el pliego podrán realizarse en la misma Secretaría o a través del correo electrónico [email protected], de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, hasta el 16 de octubre de 2026.