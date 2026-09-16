La SCPL acompaña a estudiantes de la Escuela 521 en su trayecto hacia el mundo laboral

Se les entregaron certificados a los estudiantes de la EFI 521 quienes participaron de un taller de orientación laboral.

Este sábado 12 de septiembre, en instalaciones de la Escuela de Formación Integral Nº 521, la SCPL, junto a la institución educativa, llevaron adelante el reconocimiento y la entrega de certificados y presentes a estudiantes, tras finalizar el taller “Confección de CV y práctica de entrevista laboral”, realizado entre ambas organizaciones en el mes de agosto.

Durante el acto estuvieron presentes la directora de la EFI Nº521, Laura Bazán, docentes del eje de prácticas profesionales, estudiantes y familiares. En representación de la SCPL participaron Martín Corte, miembro del Consejo de Administración; el coordinador de Recursos Humanos, Julio Lelli; y demás personal del área involucrada en la actividad.

Esta iniciativa contó con la participación de 12 estudiantes que se encuentran explorando el ámbito laboral a través de prácticas profesionalizantes, y aportó una instancia complementaria para la experiencia formativa, no solo a través de herramientas concretas como el curriculum vitae y la entrevista laboral, sino también destacando las capacidades de cada alumno y generando espacios de encuentro y socialización.

Al respecto, la directora de la Escuela de Formación Integral N°521, Laura Bazán, expresó que “la idea es que los chicos salgan de acá con experiencias en ámbitos fuera de la escuela, que puedan conocer gente nueva y aprender nuevas dinámicas sociales porque van a egresar eventualmente de la escuela y lo importante es que puedan irse con la mayor cantidad de herramientas posibles”.

Por otro lado, destacó la propuesta que la SCPL presentó para los estudiantes: “durante estos encuentros aprendieron a hacer un currículum, prepararse para una entrevista y acercarse a situaciones que forman parte del mundo laboral, pero también descubrieron que tienen mucho para ofrecer; que tienen capacidades, conocimientos y habilidades para llevar afuera”.

En el mismo sentido, Corte destacó que “esta experiencia fue muy enriquecedora para la Cooperativa y para la escuela. Fue gratificante poder acompañar a los chicos en la confección de sus currículums vitae y que ellos nos muestren sus capacidades y qué tienen para aportar, y nosotros brindarles herramientas para que puedan insertarse en el ámbito laboral, apuntando al crecimiento colectivo de nuestra comunidad”.

Por último, el consejero agradeció al personal de la escuela por el trabajo mancomunado y destacó que “quiero felicitar a los docentes que hacen un trabajo a diario para que esto se pueda concretar, y a los padres que son una pieza fundamental para que los chicos puedan aprender y crecer; y nosotros junto a ellos, porque nos enseñan muchísimas cosas a diario que necesitamos para ser una mejor sociedad”.