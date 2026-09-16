La temperatura subirá hasta los 18°C, pero el viento será el gran protagonista de la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para la tarde y la noche.

Miércoles con alerta por viento: las ráfagas podrían llegar a 90 km/h

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 16 de septiembre una jornada más templada, aunque atravesada por viento fuerte que irá ganando intensidad con el correr de las horas.

Durante la mañana se esperan alrededor de 6°C, cielo mayormente nublado y viento del norte de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Hacia la tarde llegará el momento más templado del día, con una máxima cercana a los 18°C, pero también aumentará la intensidad del viento. Se prevén velocidades sostenidas de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h.

Alerta amarilla por viento

Además del pronóstico habitual, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Comodoro Rivadavia durante la tarde y la noche.

El organismo advierte que el área puede ser afectada por vientos del sector oeste de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Para la noche se esperan unos 13°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste de entre 32 y 41 km/h. Según el pronóstico difundido para la ciudad, las ráfagas podrían ubicarse entre 79 y 87 km/h.

No se esperan precipitaciones durante la jornada.