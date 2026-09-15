El martes comenzó con temperaturas bajo cero y cielo algo nublado. La máxima llegará a los 11°C y hacia la noche volverá a intensificarse el viento, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Comodoro amaneció bajo cero y tendrá una jornada fría, pero sin lluvias

Comodoro Rivadavia atraviesa un martes marcado por el frío desde las primeras horas. La temperatura descendió hasta los -2°C durante la mañana y, aunque se espera una recuperación térmica a lo largo del día, el ambiente seguirá fresco.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada y el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará alrededor de los 11°C, mientras que el viento comenzará a rotar hacia el sector norte y aumentará gradualmente su intensidad.

El cambio más notorio llegará durante la noche. La temperatura volverá a bajar hasta unos 6°C y el viento del norte soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Para este miércoles, en tanto, se espera un marcado ascenso de la temperatura, acompañado nuevamente por viento fuerte.