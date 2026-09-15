El Centro Agroecológico Municipal propone una práctica abierta a la comunidad

La secretaría de Ambiente del Municipio de Rada Tilly invita a la comunidad a participar de una nueva Práctica Abierta en el Centro Agroecológico Municipal, que se realizará el miércoles 16 de septiembre, de 10 a 13 horas, con la coordinación y capacitación del Ingeniero P.A. Fernando Pía.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades prácticas vinculadas con la producción agroecológica. La actividad es abierta y gratuita. La práctica abierta estará centrada en la Plantación de árboles frutales, poda de plantaciones, plantación de frambuesas, casis, corinto y grosellas; plantación de topinambur y conocimiento de sus propiedades y usos; plantación de consuelda y conocimiento de sus propiedades y usos.

La propuesta está abierta a la comunidad y busca brindar un espacio de aprendizaje práctico en contacto con el entorno productivo del Centro Agroecológico Municipal. Para participar, se recomienda asistir con ropa cómoda para trabajar, abrigo, guantes y gorro.