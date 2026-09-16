"Mi hermano terminó pagando una historia que venía de antes"

Romina Dieu, hermana del hombre asesinado en las últimas horas, vinculó el crimen con el ataque ocurrido semanas atrás en el Hospital Regional y pidió que la Justicia esclarezca lo sucedido.

Romina Dieu, hermana del joven asesinado este martes por la noche en Balcón del Paraíso, relató cómo la familia recibió la noticia y reclamó avances en la investigación. La mujer sostuvo que la víctima se encontraba junto a su pareja al momento del ataque y planteó sus sospechas sobre un posible vínculo con un episodio ocurrido semanas atrás en el Hospital Regional.

“Anoche recibimos el llamado. Mi mamá me llama diciéndome que le dispararon a mi hermano en la cabeza, que ella estaba en el hospital con él y que mi hermano se estaba muriendo. Al rato me dice que falleció, que no saben qué fue lo que pasó”, relató Dieu a Del Mar Digital.

Según explicó, cuando llegó para encontrarse con su madre, supo que la pareja de su hermano se encontraba retenida mientras se desarrollaban las primeras diligencias policiales.

La mujer señaló que, hasta el momento, la familia pudo reconstruir que el joven estaba en un cumpleaños en la casa de su suegra, en Balcón del Paraíso. “Dicen que estaba con su mujer y le dispararon. Hasta ahora no tenemos noticia de nada, no sabemos qué fue lo que pasó realmente”, expresó.

ATAQUE EN EL HOSPITAL REGIONAL

Dieu recordó el ataque ocurrido semanas atrás en el Hospital Regional, donde una mujer agredió con un cúter a su prima. Aseguró que la agresora era la pareja de su hermano y que la familia había participado de una marcha para reclamar justicia.

“Hace unas semanas atrás estuvimos participando de una marcha que se realizó en el centro de la ciudad, junto a mi mamá y mi hermana, pidiendo justicia por lo ocurrido en el hospital. Es mi prima la chica que apuñalaron con un cúter y la mujer que atacó a mi prima era mi cuñada, la mujer de mi hermano que hoy está fallecido”, relató.

La hermana de la víctima afirmó que había reclamado públicamente que se tomaran medidas luego de que la mujer recuperara la libertad. También sostuvo que la familia temía que el conflicto terminara en un hecho violento.

“Yo venía pidiendo justicia en los medios. Desde que la dejaron libre a esta mujer fui a pedir que hagan algo. Veníamos sintiendo que esto no iba a terminar bien, sabíamos que iba a pasar una desgracia porque esta mujer, cuando atacó a mi prima en el hospital, dijo que esto no iba a quedar así. Nunca pensamos que el que la iba a pagar iba a ser mi hermano”, manifestó.

Dieu aclaró que la relación entre ambos episodios constituye una hipótesis familiar y que todavía desconocen las circunstancias del asesinato.

“Yo lo vinculo con lo sucedido en el hospital, pero hasta ahora no sabemos nada. Lo único que sabemos es que la mujer de mi hermano estaba junto con mi hermano cuando pasó esto. No sabemos quién fue, cómo fue, si le hicieron una trampa”, expresó.

PEDIDO DE JUSTICIA

La mujer también se refirió al distanciamiento que la familia mantenía con su hermano durante los últimos años y afirmó que ese alejamiento estaba relacionado con su pareja.

“No teníamos vínculo con mi hermano por ella, él hacía todo lo que ella le decía. Mi hermano igual nos amenazaba por ella, tenemos perimetral por ella”, sostuvo.

Frente a lo ocurrido, Dieu reclamó que la investigación permita esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.

“Estamos consternados. No sé si fue una trampa que le tendió la mujer. Lo único que pido es que la Justicia trabaje como tiene que trabajar. La Justicia hace oídos sordos. Yo no voy a descansar hasta que haya justicia, que la Justicia actúe. No puede estar pasando esto en Comodoro”, concluyó.