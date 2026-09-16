El jefe de la Unidad Regional confirmó que la pareja del hombre asesinado es la misma mujer detenida a fines de agosto.

La víctima era pareja de la mujer que protagonizó el ataque con un cutter en el Hospital

El jefe de la Unidad Regional, Cristian Mulero, confirmó que la pareja del hombre asesinado en el Balcón del Paraíso y hasta ahora principal testigo del homicidio, es la mujer detenida a fines de agosto tras el ataque con un cúter en el Hospital Regional.

Ese antecedente ocurrió el pasado viernes 28 de agosto, alrededor de las 9:50, en el edificio de la avenida Hipólito Yrigoyen. Allí, una joven de 18 años que esperaba ser atendida fue sorprendida por una mujer de 29 años que le provocó un corte en el rostro con un arma blanca. Tras la agresión, alertados por el Centro de Monitoreo, efectivos de la Seccional Primera detuvieron a la atacante y secuestraron el elemento utilizado.

Ante la consulta sobre si se pudo confirmar que el hombre asesinado era la pareja de la mujer del cúter en el Hospital Regional, Mulero ratificó: “era la pareja sí de este joven fallecido”. Asimismo, al ser consultado sobre si hay alguna sospecha de quién podría ser el autor del crimen, el comisario prefirió la reserva. “Estamos trabajando en el hecho, más información no podemos adelantar”, respondió.

Respecto al homicidio registrado en los últimos minutos del martes en la zona conocida como Balcón del Paraíso, Mulero detalló que la víctima era un hombre de unos 30 años, conocido en el ámbito policial y con causas judiciales.

El crimen sucedió cerca de las 23:30 en el sector conocido como Balcón del Paraíso, sobre la calle Alsina entre Formosa y Misiones. “Personal de Comisaría Segunda toma intervención en virtud del requerimiento por parte de los vecinos porque habían escuchado detonaciones de arma de fuego”, explicó Mulero.

Al llegar, los uniformados encontraron al hombre con una herida de gravedad tendido en el descanso de una escalera. “En forma inmediata se solicitó la ambulancia, lo trasladó y al llegar al hospital fallece prácticamente en forma inmediata en virtud de la gravedad de las lesiones”, agregó.

Sobre la mecánica del ataque, se confirmó que fue una agresión directa. “El joven se encontraba con su pareja y en ese momento llega un masculino que sin mediar palabra alguna le efectúa un solo disparo”, precisó el jefe policial.

La Brigada de Investigaciones trabaja ahora para identificar al autor del disparo basándose en los datos aportados por la novia de la víctima. Sobre esto, Mulero indicó: “Dadas las circunstancias del hecho y el estado emocional del momento, dio algunas características de cómo fue el hecho”.