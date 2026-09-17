El menor permanece internado en el Hospital Garrahan. La denuncia fue presentada por su papá ante la Justicia de Santiago del Estero y también en Buenos Aires.

Abuso sexual: detuvieron a la madre, la abuela y la tía de un nene de 8 años

Cuatro personas fueron detenidas en Santiago del Estero en el marco de una investigación por presunto abuso sexual contra un nene de 8 años. Entre los apresados se encuentran la madre, la abuela y la tía del menor, además de un hombre señalado como presunto autor material de los hechos.

El niño permanece internado en el Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, donde recibe atención especializada.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el padre del nene, oriundo de Mar del Plata, ante la Justicia de Santiago del Estero y posteriormente en Buenos Aires. El expediente busca establecer qué ocurrió durante los distintos episodios denunciados.

La semana pasada, el menor declaró en Cámara Gesell. A partir de ese testimonio, el juez de Control y Garantías Diego Martín Vittar ordenó cuatro allanamientos solicitados por la fiscal Daiana Pérez Vicens.

Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Investigaciones, que concretó las detenciones. De acuerdo con lo trascendido, el relato del niño habría ubicado uno de los episodios investigados en la vivienda de uno de los sospechosos, durante una celebración de cumpleaños.

El menor también habría mencionado encuentros vinculados con presuntos rituales umbanda. La investigación procura establecer las circunstancias de los hechos y la eventual intervención de las mujeres detenidas.

ELEMENTOS SECUESTRADOS

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, prendas de vestir y anotaciones que podrían aportar información a la causa.

En la vivienda del principal sospechoso, señalado como el padre de un excompañero del nene, también encontraron memorias externas, pendrives y tarjetas de memoria. Los elementos fueron preservados para ser sometidos a peritajes por especialistas forenses del Ministerio Público Fiscal.

A la par del análisis de los dispositivos, se tomaron declaraciones a personas del entorno del menor y de los detenidos, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y las circunstancias de los episodios denunciados.

LA SITUACION DE LAS DETENIDAS

La madre, de 41 años, y la tía, de 43, quedaron alojadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas. La abuela, de 77 años, cumple la medida bajo arresto domiciliario debido a su edad.

Los cuatro detenidos deberán ser convocados a audiencias indagatorias en los próximos días. En esas instancias, la Fiscalía comunicará formalmente las acusaciones y las pruebas reunidas hasta el momento, mientras continúa el análisis de los elementos incorporados al expediente.

El padre del menor también había sido detenido por una presunta obstrucción de la investigación. Recuperó la libertad después de la declaración del niño en Cámara Gesell y manifestó su intención de viajar a Buenos Aires para reencontrarse con su hijo, quien se encontraba bajo el cuidado de su abuela paterna.