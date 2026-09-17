Bullrich admitió que no conocía los cambios en Discapacidad

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 no fueron discutidas en la mesa política del Gobierno. También reconoció que este tipo de situaciones complica el vínculo con los aliados en el Congreso.

Patricia Bullrich reconoció este jueves que desconocía los cambios en materia de Discapacidad incorporados por el Poder Ejecutivo al proyecto de Presupuesto 2027 y dejó expuesta una falta de coordinación dentro del propio oficialismo.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado explicó que participó de la mesa política del Gobierno previa al envío del proyecto al Congreso y que, pese a ocupar ese lugar, las modificaciones no fueron planteadas durante la reunión.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz”, afirmó Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia. Según explicó, conoció los cambios una vez que el Presupuesto ya había ingresado a la Cámara de Diputados.

La situación adquiere relevancia porque, paralelamente, representantes del oficialismo y de bloques aliados venían manteniendo conversaciones en Diputados para avanzar en un acuerdo sobre la legislación vinculada con discapacidad. El proyecto presupuestario introdujo modificaciones sobre ese esquema y generó cuestionamientos incluso entre sectores que habitualmente acompañan al Gobierno.

“Eso resiente las relaciones”

Bullrich reconoció que la falta de información genera dificultades concretas para quienes luego deben negociar los proyectos en el Congreso.

La senadora explicó que, cuando los jefes parlamentarios desconocen de antemano las decisiones que serán incluidas en una iniciativa oficial, quedan expuestos frente a los bloques con los que mantienen negociaciones.

“Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía”, sostuvo, antes de admitir que este tipo de episodios “resiente un poco las relaciones” y que el oficialismo debería corregir esos mecanismos de coordinación.

El proyecto enviado por el Ejecutivo propone cambios en distintos aspectos de la normativa vigente en materia de discapacidad, un capítulo que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más discutidos del Presupuesto 2027.

Bullrich señaló que el Senado esperará ahora el resultado del debate en Diputados, ya que la Cámara alta actuará como revisora del proyecto. De ese modo, evitó anticipar una posición definitiva hasta conocer qué modificaciones atraviesan finalmente la primera instancia parlamentaria.

Una discusión que suma tensión al Presupuesto

Las declaraciones de Bullrich se producen mientras el Gobierno busca reunir apoyos para aprobar el Presupuesto y otros proyectos que requieren acuerdos con gobernadores y bloques aliados.

En Diputados también hubo dirigentes oficialistas que manifestaron no haber tenido conocimiento previo de los cambios incluidos en el área de Discapacidad, lo que profundizó los cuestionamientos sobre cómo se elaboró esa parte del proyecto.

El debate deberá continuar ahora en el Congreso, donde las disposiciones vinculadas con discapacidad aparecen como uno de los capítulos con mayores posibilidades de sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación.