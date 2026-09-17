Jurado popular declara culpable a Vera por el crimen de Matías Nieves

Este miércoles concluyó la tercera jornada del juicio por jurados que juzgó el homicidio de Matías Nieves.

El debate –que tuvo lugar bajo estrictas medidas de seguridad y que se extendió por tres días-, tuvo como único imputado por el crimen del 24 de enero de 2025 a Agustín Vera. Allí, quienes conformaron el tribunal popular emitieron un veredicto de culpabilidad tras deliberar sobre la prueba producida en el marco del crimen que le costó la vida a Matías Nieves.

Previo al aislamiento del cuerpo de jurados, el juez Mariano Nicosia les hizo conocer las instrucciones finales una vez que finalizaron los testimonios de los testigos citados en la causa.

Tras el debate interno, el jurado fundamentó su decisión al considerar a Vera responsable de los hechos en calidad de partícipe necesario. En el proceso, la acusación fue llevada adelante por la fiscal general Verona Dagotto y la funcionaria Leila Ritta, en tanto que la defensa estuvo a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias.

Tras conocerse la decisión del tribunal popular, se confirmó que próximamente se fijará la fecha para la audiencia de cesura de pena, instancia en la que se debatirá y determinará la sanción correspondiente para el condenado.