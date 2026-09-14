Yategate: Audiencia definirá si Sofía Clérici queda fuera de la causa

La Cámara Federal de La Plata analizará este viernes 18 de septiembre la apelación de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la modelo. Los fiscales consideran que todavía quedan medidas de prueba pendientes en la causa que involucra a Martín Insaurralde.

La situación judicial de Sofía Clérici volverá a quedar bajo revisión esta semana. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata realizará el viernes 18 de septiembre una audiencia en la que deberá analizar si mantiene el sobreseimiento de la modelo o permite que continúe siendo investigada en la causa vinculada con Martín Insaurralde.

Clérici había sido sobreseída a mediados de agosto por el juez federal Luis Armella, quien entonces subrogaba el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Sin embargo, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco apelaron esa decisión al considerar que el cierre de la investigación había sido prematuro y que todavía quedaban pruebas por producir.

El planteo fue respaldado posteriormente por el fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, quien también pidió revocar el sobreseimiento. Para la Fiscalía, el peritaje contable utilizado para descartar una posible relación económica entre Clérici e Insaurralde no resulta suficiente para cerrar definitivamente su participación en el expediente.

Qué se discutirá en la audiencia

Durante la audiencia, la defensa buscará que quede firme el sobreseimiento, mientras que los representantes del Ministerio Público Fiscal insistirán en que la investigación debe continuar.

El eje de la discusión estará puesto en determinar si existen elementos suficientes para apartar definitivamente a Clérici del expediente o si todavía corresponde profundizar el análisis de su patrimonio y de otros movimientos económicos investigados.

La causa tiene como principales figuras al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y Clérici, y se centra en presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La causa sumó nuevas medidas de prueba

La audiencia se realizará pocos días después de que el nuevo juez del expediente, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispusiera 29 nuevas medidas de prueba relacionadas con Insaurralde, Cirio y Clérici.

Entre ellas se encuentran pedidos de información bancaria y patrimonial, además de medidas orientadas a reconstruir comunicaciones, movimientos de celulares y otros vínculos entre los investigados.

La defensa de Clérici sostiene que no se logró acreditar la comisión de los delitos que se le atribuyeron y confía en que la Cámara confirme su sobreseimiento.

La decisión que surja después de la audiencia del viernes será clave para establecer si la modelo queda definitivamente desvinculada de la causa o si deberá continuar bajo investigación.