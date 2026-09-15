Sobreseyeron a los Caputo por financiar a una organización terrorista

La empresa de los Caputo realizó transacciones millonarias al grupo que instigaba a cometer actos de violencia contra dirigentes peronistas.

La Justicia le regaló otro fallo favorable al Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía Luis Caputo, en la causa que investigaba el financiamiento del grupo Revolución Federal a través de la empresa Caputo Hermanos y de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo.

La resolución llega pese a que quedaron acreditadas las transferencias millonarias de esas sociedades a Jonathan Morel, líder de la agrupación, y a personas de su entorno, y pese a que en el expediente se acumularon numerosos elementos que generaron sospechas sobre esos pagos.

Aun así, el magistrado sostuvo que no existen pruebas que permitan vincular ese dinero con las actividades violentas de Revolución Federal, organización que se dedicó a lanzar mensajes intimidatorios y convocó a marchas incitando a la violencia contra dirigentes peronistas, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, blanco del intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.

No es la primera vez que Martínez De Giorgi emite un fallo favorable para el oficialismo. En julio dictó el apartamiento de todas las querellas particulares en la causa por la criptoestafa de $LIBRA.

Además, vale recordar que luego de confirmar la decisión en la causa $LIBRA, la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento definitivo de Luis Caputo en la causa que lo investigaba por el bono a 100 años que emitió como titular del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri.

LOS QUE SI IRAN A JUICIO

En la misma resolución en la que decidió el destino de los Caputo, Martínez De Giorgi envió a juicio oral a los integrantes de Revolución Federal por los episodios de violencia que precedieron al ataque contra la entonces vicepresidenta.

Entre los acusados que deberán enfrentar el debate figuran Jonathan Morel, Nilda Sabrina Basile (hija del Coco Basile), Leonardo Sosa y Lidia Casciano. El juez, además, rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por Gastón Guerra, otro de los procesados, que también será juzgado.

El expediente incluye tres causas conexas por amenazas atribuidas a Morel contra la exdiputada Victoria Donda, el periodista Víctor Hugo Morales y los dirigentes Maia Daer, Claudia Neira y Jorge Ferraresi.

Según la reconstrucción judicial, Morel y Sosa organizaron la agrupación entre mayo y octubre de 2022, con la eventual participación de Basile y Guerra, y utilizaron redes sociales y medios de comunicación para difundir mensajes intimidatorios contra las entonces autoridades del Poder Ejecutivo.

La calificación original por asociación ilícita había sido modificada por la Cámara Federal porteña, que luego confirmó los procesamientos únicamente por incitación a la violencia colectiva, delito previsto en el artículo 212 del Código Penal. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado en octubre de 2025 que el caso avanzara a la etapa de debate oral.

En paralelo, el juez desvinculó a los tres hermanos Caputo del tramo de la causa que indagaba si los pagos de Caputo Hermanos a Morel y a su entorno constituían una maniobra para financiar a Revolución Federal.

Según su resolución, el hecho investigado “no se cometió”, ya que no pudo probarse que el trabajo de provisión de muebles realizado por Morel, ni las ganancias que obtuvo por ese servicio, hayan tenido un fin delictivo o hayan estado destinados a solventar las actividades ilícitas de la agrupación.

La pesquisa se había iniciado luego de que la Unidad de Información Financiera detectara transferencias de los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara del Sur, administrados por Caputo Hermanos, por más de 6,5 millones de pesos durante 2022, dirigidas a cuentas de Morel y de sus socias Ailén Vallero y Evelyn Balboa.

El sobreseimiento se dicta pese a que distintos elementos reunidos en el expediente habían puesto en duda el carácter comercial de esos pagos. Los abogados de Cristina Kirchner habían presentado una línea de tiempo que muestra una coincidencia entre las transferencias de Caputo Hermanos y las acciones violentas de Revolución Federal en la vía pública.

CRONOLOGIA DE LA INFAMIA

La secuencia se inicia en mayo de 2022, cuando Rosana Pía Caputo contrató a la carpintería de Morel para amueblar primero un country y luego un edificio de 60 departamentos en Neuquén, vinculado al fideicomiso Espacio Añelo. Ese mismo mes, Revolución Federal creó su página de Facebook.

El 24 de mayo, Ailén Vallero recibió el primer pago, de 2,5 millones de pesos; al día siguiente, la agrupación realizó su primera “marcha de las antorchas“. Entre el 30 de mayo y el 30 de junio, el grupo recibió más de siete millones de pesos de los fideicomisos vinculados a los Caputo.

Los pagos también coincidieron en el tiempo con un cacerolazo frente a la quinta de Olivos, la instalación de una guillotina en Plaza de Mayo, una protesta frente al Instituto Patria y un episodio en el que manifestantes de la agrupación le patearon el auto a Sergio Massa el día que asumió como ministro de Economía.

Empleados de Caputo Hermanos declararon ante la fiscalía y aportaron precisiones sobre la operatoria. Lucas Nudelman, quien reportaba directamente a Flavio Caputo, señaló que la compañía “nunca amueblaba edificios” y remarcó que, por los montos que maneja la empresa, “no se hacen pagos en efectivo”.

También explicó que no conocía a Rosana Caputo antes de este proyecto, ya que ella “no tiene un rol activo dentro de Caputo Hermanos ni dentro de fideicomiso Espacio Añelo, es decoradora por su cuenta y hermana de Flavio”.

Aún más insólita es la versión oficial de los hechos, que indica que la hermana de los Caputo estaba caminando por la zona de Boulogne (San Isidro), donde Morel había montado una carpintería después de aprender el oficio por YouTube. Entró al local y compró unas mesas pequeñas que se rompieron. Aun así, la mujer le encargó más.

Por su parte, la empleada administrativa María Luján Palferro confirmó ante la fiscalía de Pollicita que los pagos a Morel se extendieron hasta agosto de 2022: “Recuerdo que los trabajos se entregaron en agosto de 2022 y después de esa fecha no tuve que expedir ninguna otra orden de pago”, declaró.

Palferro también reconoció que Morel retiró personalmente en efectivo 1.500.000 pesos de las oficinas de la empresa en al menos una ocasión, algo que (según sus propias declaraciones) representaba una modalidad de pago minoritaria y poco habitual entre los proveedores de la compañía.

El último pago de Caputo Hermanos a Morel se registró el 31 de agosto de 2022. Un día después, Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces contra el rostro de Cristina Kirchner. Las balas no llegaron a salir.