Manejaba ebrio, chocó tres autos y lo salvaron de una agresión

El accidente ocurrió sobre calle Alem. El conductor, de 31 años, no tenía licencia ni seguro.

Durante la madrugada de este domingo se registró una colisión múltiple en la zona de La Loma, donde un conductor de 31 años, a bordo de un Chevrolet Corsa, impactó contra tres vehículos que se encontraban estacionados sobre calle Alem, entre Vélez Sarsfield y Bouchardo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, luego de que el Centro de Monitoreo alertara a la Policía. Personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió al lugar y constató que el Corsa había embestido a un Peugeot 207, una Renault Duster y un Toyota Corolla, todos estacionados en la misma cuadra.

El conductor, identificado como R.A.M., no presentaba lesiones, según constataron los médicos que concurrieron preventivamente. Sin embargo, los efectivos advirtieron que presentaba fuerte aliento etílico y dificultades para hablar, por lo que solicitaron la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

La situación se tornó tensa cuando los propietarios de los vehículos afectados intentaron agredir al conductor. Ante esta situación, los efectivos policiales lo trasladaron a la dependencia para resguardar su integridad física.

Una vez realizada la prueba de alcoholemia, el resultado fue de 2,02 g/l de alcohol en sangre. Además, se constató que el automovilista no contaba con Licencia Nacional de Conducir ni seguro obligatorio.

Por las infracciones detectadas, la APSV labró un acta y el hombre permaneció demorado en la seccional hasta el arribo de un familiar que pudiera retirarlo, mientras que el Chevrolet Corsa quedó estacionado en el lugar ante la falta momentánea de medios para realizar su traslado.